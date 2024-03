Plácido Domingo actuará en agosto en el Starlite de Marbella

Plácido Domingo es el nuevo artista que se ha incorporado al cartel de Starlite Occident, que se celebra en verano en el municipio de Marbella.

En concreto, Plácido Domingo recalará Starlite Occident 2024 el martes 13 de agosto, según han señalado desde la organización en un comunicado.

Plácido Domingo es tenor, barítono y director de orquesta. Su repertorio abarca más de 150 papeles y más de 4.400 actuaciones durante su trayectoria de más de medio siglo.

Por otro lado, han recordado que el cartel de Starlite Occident 2024 ya cuenta las confirmaciones de artistas como Jamie Cullum (viernes 14 de junio), Sheryl Crow (viernes 21 de junio), Aitana (sábado 22 de junio, lunes 29 de julio, martes 30 de julio), Vanesa Martín (sábado 29 de junio), Myke Towers (miércoles 3 de julio), Emilia (jueves 4 de julio), Camilo (sábado 6 y lunes 8 de julio), Keane (martes 9 de julio), Julian Marley & The Uprising (jueves 11 de julio), Christian Nodal (sábado 13 de julio), y Take That (domingo 14 y lunes 15 de julio).

También Carlos Vives (martes 16 de julio), Gipsy Kings feat. Nicolas Reyes (viernes 19 de julio), Pablo López (sábado 20 de julio), Simple Minds (lunes 22 de julio), Tom Jones (martes 23 de julio), Diana Krall (miércoles 24 de julio), Luis Miguel (miércoles 31 de julio, y viernes 2 y sábado 3 de agosto), Los Secretos (jueves 1 de agosto), Antonio José (martes 6 de agosto), Hauser (miércoles 7 de agosto), Miguel Poveda (jueves 8 de agosto) y UB40 ft. Ali Campbell (viernes 9 de agosto).

A ellos también se suman La Oreja de Van Gogh (miércoles 14 de agosto), Paula Mattheus & Marlon (jueves 15 de agosto), Abraham Mateo & Nil Moliner (viernes 16 de agosto), Sara Baras (sábado 17 de agosto), Siempre Así (lunes 19 de agosto) Vanesa Martín(martes 20 de agosto), Ana Mena (viernes 23 de agosto) y Hombres G (sábado 31 de agosto).