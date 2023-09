El taxista malagueño que escribe entre carrera y carrera acelera y publica su tercera novela

Jesús Báez Alcaide, el conocido taxista malagueño publica su tercer libro, El nudo trenzado y otras historias mediocres. Esta novela corta más los cinco relatos que la acompañan consiguen ver la luz tras el esfuerzo de compaginar su perfil de divulgación en Twitter (@HistorietaLa), la música, el taxi y recientemente, la paternidad. En su obra más compleja hasta el momento, el malagueño indaga en las técnicas literarias que llevan al metaverso. Su protagonista, Rodrigo Velasco, comete un crimen y mata a varias personas. Durante la investigación, la policía encuentra en su domicilio un manuscrito inédito: El nudo trenzado. Entre el suspense y el terror, Báez conforma su tercera novela regresando al formato corto y consolidándose como escritor.

-Este es su tercer libro, ¿siente que con El nudo trenzado se consolida en la literatura?

-Sí, efectivamente. El primer libro lo tuve que autoeditar y fue un poco lanzarme a la aventura: no te conoce nadie, no tienes editorial. En España necesitas ir de la mano de alguien para que te hagan caso por primera vez. El segundo libro con Anáfora fue ese espaldarazo de "vas por buen camino, lo estás haciendo bien" y ahora me siento mucho más cómodo. No es una profesión de la que puedas vivir, muy pocos escritores viven exclusivamente de escribir en España, pero voy sintiendo ya un reconocimiento y una consolidación en lo que voy haciendo.

-Además este es el segundo libro que publica con Anáfora. ¿Cómo es esta relación?

-Es genial, Anáfora es una editorial malagueña que no por ser local es una editorial menor. Hay un montón de pequeñas editoriales que se lo están currando mucho en intentar sacar un producto diferente, y Anáfora en ese sentido, desde el primer libro ya me dio una sensación de fiabilidad sobre todo por el respeto a la obra y al autor. Además el trabajo con el editor Miguel Ángel Magnani es muy cercano y muy colaborativo, escucha lo que el autor puede hacer con su propia obra.

-¿Cómo ha sido el proceso de escritura teniendo ya la experiencia de dos libros publicados? ¿Ha sido diferente?

-Fue diferente porque hay un factor en medio que es la paternidad. También estuvo la pandemia, en la que avancé mucho con el libro. Presenté El flautista en el camino en febrero de 2020 y en marzo ya estaba empezando El nudo trenzado. Durante el año 2021 me costó mucho ir sacándolo adelante por la estructura que tiene que es un poquito más compleja que los libros anteriores. El Nudo Trenzado es una novela corta y la segunda parte, los cinco relatos son las 'otras historias mediocres". Pero la primera parte es más compleja, como una muñeca rusa.

-De ahí la portada del libro, ¿no?

-Efectivamente. En El nudo trenzado he querido jugar un poco a la metanovela. Soy muy seguidor de Borges y me obsesiona mucho romper los límites entre la ficción y la realidad. Siempre que leemos un libro asumimos que aquello es la ficción, pero quise difuminar esos límites. En realidad, es una novela dentro de una novela. En el libro, como una muñeca rusa, hay una novela escrita por un falso escritor que he creado, Rodrigo Velasco, y en sí hay otras pequeñas historias. A la hora de crear la portada para mí era bastante evidente que quería jugar con ese concepto de las muñecas rusas.

-En todas sus obras se mantiene en el género thriller y de suspense, ¿ha pensando en abrirse a otros géneros?

-Uno de mis géneros favoritos es la ciencia ficción, incluso he empezado alguna vez a escribir algunos borradores de una futura novela de ciencia ficción, pero eso está muy en pañales todavía. La verdad es que me siento muy cómodo con el suspense y el terror. Mis referentes principales a la hora de escribir están ahí: Lovecraft, Edgar Allan Poe y Stephen King, Cortázar y Borges. Me siento muy cómodo en estos géneros y especialmente en el formato de historias cortas. En este he vuelto al relato corto, creo que en España está un poco infravalorado.

-¿Cuáles son las dificultades a la hora de escribir un relato corto?

-Para empezar, en la mayor parte de los relatos cortos que escribo se proponen in media res , es decir, ya hay una situación planteada. Luego, a través de otras técnicas como el flashback puedes volver al principio de la historia o puedes jugar con ese desconcierto que provoca en el lector que no sepa en qué momento de la narración está o cómo han lelgado los personajes a ese punto. El relato corto no necesita que comiences un desarrollo largo, sino que puedes permitirte con unas pocas pinceladas ir formando una historia y dejar que el lector rellene. Creo que es muy importante la labor del lector para completar la obra.

-¿Cómo va a ser la presentación del libro?

-La presentación va a ser en un sitio al que le tengo mucho cariño, el Barcraft Pepe, en calle Fernando el Católico, 23 y será a las ocho de la tarde. Todas las presentaciones de mis libros han sido en bares porque creo que se ha ido comentiendo un error en la literatura, que es separarla del concepto de ocio y entretenimiento. Parece que la literatura solo es cultura cuando accede a determinados sitios que para otro tipo de presentación son muy útiles, pero que a mí me aburren profundamente los salones de actos. Creo que acercar la cultura a los bares es devolverle ese punto bohemio que podían tener las tertulias de principio del siglo XX que podían haber en Madrid o aquí en Málaga en el café Chinitas. Es devolverle a la lectura y la literatura ese punto de diversión que a veces parece que se ha olvidado.

-¿Cómo ha afectado su paternidad en la obra?

-La paternidad o la maternidad te permite poner sobre la mesa las prioridades que tienes en la vida y darte cuenta de cosas que son importantes y con las que quieres seguir adelante y otras con las que a lo mejor no lo son tanto y que te tienes que librar un poco de ellas. En ese sentido sí me ha servido para focalizar mis energías en escribir, tanto el libro como los hilos en Twitter de la Historieta Musical. Si para mí escribir siempre ha sido importante, aunque eso suponga sacrificios en otras cosas, pero por supuesto nunca descuidar la parte de cuidado que tienes que tener con tu hija, eso es evidente.

-¿Se hará difusión en otras partes de España?

-Sí, ya me han llamado para presentarlo en ciudades como Madrid, Sevilla y Plasencia. Aun así, la presentación oficial es en Málaga. Yo creo que es una ciudad muy potente a culturalmente, se lo han currado muchísimo en convertirla en una capital cultural. Málaga tiene mucho que ofrecer mucho a nivel cultural, aunque no lo considero así en cuanto a patrimonio cultural. Que la presentación oficial del libro sea aquí no considero que sea para menos, al contrario, considero que es mi ciudad y estoy muy orgulloso de ella.