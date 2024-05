Hubo un tiempo en el que en el Ayuntamiento de Málaga cruzaron espadas tres púgiles recién descendidos de las primeras ligas. Martín Toval hacía la oposición con una mano atada a la espalda por un PSOE que no le permitía terminar de pactar con Izquierda Unida, Antonio Romero se proclamaba alcalde moral, Celia Villalobos gobernaba con una minoría sustentada en la miopía estratégica de la oposición y los tres nos deleitaban con destellos de la mejor esgrima política.

El PP llevó a la Comisión de Urbanismo la propuesta de instalar en un barrio popular el primer punto limpio para la recogida de residuos, con el consiguiente malestar de los vecinos, que fueron a manifestarse a la Gerencia. Celia presidía aquella comisión en la que, viendo peligrar la propuesta, terminó argumentando la pérdida de unos fondos y que la ubicación era esa porque alguna había que poner. Fue en ese momento cuando Toval, rápido de reflejos como un portero de Primera División, lanzó una mano tendida para el acuerdo. Si el problema es la ubicación y esta puede ser cualquiera, apoyaría la propuesta si se ubicaba en una parcela del Limonar. Asunto concluido, se retiró el punto del orden del día.

El Plan General de Málaga no establece una calificación ni zonificación específica para las gasolineras. Se considera un uso singular del industrial cuya implantación se determina mediante un Plan Especial en el que se aprecia la conveniencia de la implantación y se resuelven las necesidades de accesibilidad. La Ley Nacional de Hidrocarburos no obliga a permitirlas en cualquier suelo, sino que es un acto discrecional del municipio. Como lo es toda la ordenación de su planeamiento. Y, así las cosas, que la gasolinera que se proyecta en la Pelusa se sitúe a menos de 3 kilómetros de otras dos no indica una necesidad imperiosa. En cambio, el caos que se produce en unas calles de 7 metros de ancho cada vez que pasa el camión de la basura, el del supermercado corta el tráfico para maniobrar o es hora punta para las compras, no necesita de un estudio de tráfico. Las molestias para las viviendas que quedarán a menos de 15 metros serán las mismas que llevaron a desmantelar las gasolineras que antaño estaban en Fuente Olletas, calle Alemania o Pasillo del Matadero, mientras que la pregunta que queda en el aire es si estaríamos en esta situación, si se propusiese ubicarla en medio del Limonar. Como aquel punto limpio.