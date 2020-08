Abromaitis: "El Unicaja es uno de los mejores equipos de Europa para fichar"

Tim Abromaitis es el único fichaje de esta temporada del Unicaja. Es una situación inusual en el baloncesto tanta continuidad del bloque, pero la coyuntura así lo ha propiciado, tanto por la planificación previa del club como por la crisis del coronavirus. Los jugadores prefieren seguridad y el Unicaja en eso es una apuesta segura. Y es lo que ha elegido el estadounidense, con experiencia sobrada en la ACB tras cuatro años en Tenerife y un paréntesis en la Euroliga el año pasado con Joan Plaza en el Zenit. Una vez se liquidó su contrato con el club ruso, Unicaja y Tenerife pujaron por él y eligió Málaga, después de que se le ofrecieran dos temporadas.

Abromaitis es la única cara nueva y ello aumenta la expectación sobre él. Equilibrará la posición de cuatro con Carlos Suárez, con la reubicación de Thompson como cinco sobre el papel. Los informes sobre el de Connecticut son excelentes y él también ha recabado experiencias con antiguos compañeros que jugaron en Málaga. Se desenvuelve bien en castellano, su pareja es canaria, y Abromaitis fue presentado como jugador cajista de manera particular, ante la recomendación de no hacer una rueda de prensa al uso por motivos sanitarios.

"He hablado con varias personas que jugaron aquí, en Málaga. Fran Vázquez me dijo este verano todo lo que pensaba del club, del equipo y de todo. Todos me han dicho buena cosas, que es un club muy sólido, que la vida aquí es muy buena en Málaga, estoy muy contento con venir aquí y ser jugador del Unicaja", decía el norteamericano, que fue cuestionado por las distintas posiciones en las que puede jugar y lo que puede ofrecer: "Es verdad que el año pasado jugué a veces de tres en el Zenit y en otros momentos de cuatro. Es algo que puedo traer a este equipo, jugar en situaciones diferentes, de lo que pida el entrenador. Estoy más cómodo como cuatro, pero a ver lo que pide Luis y cómo ayudar al equipo. Es difícil hasta que empecemos los partidos y entrenar un poco más saber cómo van a ser los roles de este equipo. Quiero jugar de cuatro un poco más este año, me dijo Luis. Pero exactamente no sé, veremos cuando lleguen los partidos".

Hilando con la posición, Abromaitis analizaba lo que es su puesto en el baloncesto moderno: "Para mí es el cambio de baloncesto que me ayuda, como un cuatro que tira bastante desde fuera. Esta evolución me hace más fácil jugar. Ves la NBA y no hay muchas grandes, pero aquí en el equipo hay grandes atletas y polivalentes. Podemos jugar un poco de baloncesto moderno".

"Es un poco raro, soy el único fichaje, pero siento como si hubiera una química en el vestuario y la cancha. Somos veteranos y hay buena gente, no creo que sea demasiado difícil incorporarme al equipo y aprender todo lo que hay", proseguía Abromaitis explicando cómo había sido la recepción de un bloque ya formado en el que es la única novedad: "Ser el único fichaje no creo que añada más presión, es una situación rara con lo que está pensando. No siento nada de presión, todos los compañeros actúan como si yo fuera un jugador del Unicaja hace tiempo".

"Estamos enfocados en el trabajo diario que tenemos que hacer para prepararnos para la temporada, no sabemos aún cómo va a pasar la temporada. No es nuestro problema, estamos enfocados en el trabajo", decía Abromaitis sobre la situación que se vive en la sociedad, en la que eligió al Unicaja: "Era una situación un poco complicada por mi posición en Rusia y mi contrato allí. Elegí venir aquí porque para mí el Unicaja siempre ha sido uno de los mejores equipos de Europa para fichar. Cuando mi agente me dijo que había una oportunidad estaba emocionado. El timing estaba pendiente de Rusia, pero era una decisión que pensaba que era lo mejor para mí".

Abromaitis llevará el número 23 en la camiseta, cambiando sobre el 21 habitual que lleva desde hace cuatro temporadas Adam Waczynski. "Llevo el 21 normalmente, pero Adam lo tiene. Le pregunté si quería cambiar y me dijo que no. He jugado con el 22 también y el 23 es un número famoso en el baloncesto, me gusta y ojalá me vaya bien", cerraba el ala-pívot americano.