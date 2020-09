El plan ACB para la vuelta del público

Antonio Martín, presidente de la ACB, habló durante la Supercopa celebrada este fin de semana en Tenerife, en la que el Real Madrid se coronó campeón, sobre las posibilidades de que los pabellones acojan público esta temporada en la Liga Endesa. Es una posibilidad aún embrionaria, pero es algo que se plantea y que está ya en la cabeza sobre cómo desarrollarlo.

Los clubes esperan indicaciones. Hay algunos en los que los abonos y localidades forman un porcentaje de ingresos esencial para la supervivencia. De hecho, han lanzado campañas, algo que el Unicaja ha congelado hasta que no haya unos supuestos más concretos que los de ahora.

"La Supercopa fue una transición de la burbuja a la temporada 2020/21. Como la fase final de Valencia no podrá ser, debía ser el principio del nuevo protocolo, con responsabilidades individuales incorporadas más las guías para poder minimizar el riesgo sanitario, que es lo que prevalece", decía el presidente de la ACB en declaraciones a Movistar.

"Se cuadra con el sacrificio de las plantillas, clubes y todos", decía Martín sobre cómo se ha configurado un calendario apretadísimo: "Es complicado con 18 clubes, con competiciones europeas más Preolímpico y Juegos, parones de ventanas de selecciones... más aún con 19. El calendario encaja muy estrechamente, pero hemos estrujado la capacidad de la cintura de lo que permite el Covid y cómo adaptarla. El equipo de Competición ha hecho previsión de cómo se podría suspender una, dos o cinco jornadas y readaptar el calendario. Eso ha hecho que no tengamos verano".

"Ojalá dependiera de nosotros", respondía Antonio Martín cuando se le cuestionaba por la asistencia de espectadores a los pabellones: "Las competencias no están delegadas a comunidades, sino que la tienen CSD y Gobierno. Siempre que haya visto bueno de Sanidad y Gobierno, se acometará. No va a ser fácil, pero vamos a intentarlo. En el deporte no profesional se están tomando medidas para que haya un número determinado de público. Tenemos que ser muy precavidos y hacerlo de manera muy paulatina. Al principio no habrá público, después un poquito, ver cómo funciona, e ir probando. No tiene sentido de cero a nada de un día para otro".