De Arvydas a Domas: el orgullo de los Sabonis

"Estoy muy orgulloso de ti, por alcanzar al All Star este año. Tu duro trabajo ha valido la pena. Definitivamente te lo mereces". Era el mensaje de Arvydas Sabonis, para muchos el mejor baloncestista nacido en Europa, a su hijo Domantas, distribuido por los marcadores del Conseco Fieldhouse, casa de Indiana Pacers, y por las redes sociales para celebrar la nominación. Un gigante con un físico, mermado por las lesiones, y una cabeza privilegiadas para jugar a este deporte. Llegó con 30 años a la NBA, pero aun así dejó su sello.

Hace algo más de siete años, Arvydas acudía a Torre del Mar a ver el debut de Domantas en LEB Plata con el Clínicas Rincón. Allí jugaba también Tuty, el segundo vástago del mito lituano, que se retiró con 27 años para emprender una carrera de entrenador en las categorías inferiores del Zalgiris. Domas tenía 16 años, junior de primer año, y tendría un protagonismo importante en aquel equipo que se quedó a un centímetro de subir a LEB Oro sobre la cancha. Lo haría en los despachos más tarde.

"Yo siempre he dicho que si de los tres [el mayor, Zygimantas, dejó de jugar] uno sale, yo estoy contentísimo", aseguraba aquel día tras el partido Arvydas, que atendía con amabilidad a este periódico: "Por ahora parece que puede ser Domas, pero es pronto. El Unicaja tiene toda la pirámide, una buena escuela, desde niños hasta la élite, es un buen sitio para que progresen. Aquí han vivido ellos desde casi siempre". Arvydas siempre pensó que el Unicaja y Málaga eran el entorno ideal para que sus hijos crecieran.

La profecía/deseo de Sabonis padre se cumplió. Siete años y medio después, Domantas es todo un All Star de la NBA, algo que Arvydas no pudo conseguir en su etapa en los Blazers, aunque regara de calidad a la franquicia de Oregon, donde Domas naciera en 1996.

To: @Dsabonis11From: A Hall of Famer (aka Dad) pic.twitter.com/m6u4pOhasV