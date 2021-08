El presupuesto del Unicaja sólo bajará el 6%

Antonio Jesús López Nieto mandó un mensaje tranquilizador acerca de la viabilidad y el futuro del Unicaja como entidad y lo refrendó con datos, como que el presupuesto, en este contexto de pandemia y sin la certeza de cuántos espectadores podrán acudir a cada partido, sólo se reducirá un 6% Seguirá estando por encima de los nueve millones de euros. Los equipos de Euroliga más el Valencia tienen mínimo el doble, pero sigue siendo una cantidad muy respetable para competir con los mejores.

"Tenemos el mismo presupuesto que el año pasado con esa reducción del 6-7%. Tenemos que conseguir los recursos desde todos los ámbitos para que el club funcione mejor. Agradezco contar con el mismo presupuesto. La Fundación es propietaria del club. Ha tenido que recurrir a sus recursos propios para llegar a este escenario de 10 millones de euros en temporada anterior. Son unos fondos propios que son al 100% de la Fundación. Da para tener un presupuesto operativo del máximo nivel. Pocos clubes sólo bajan un 6% en esta coyuntura", decía López Nieto.

"Nosotros no tenemos la posibilidad de estar en la esfera de la Euroliga. O la Euroliga se reajusta o nosotros generamos mucho dinero, muchos recursos. Mi querido Málaga CF tiene 20 veces más de derechos audiovisuales que nosotros. A mí me gustaría cobrar 10 millones como ellos. Nosotros cobramos 600.000 euros, pero con unos parámetros bastantes distintos. Los sueldos no son parejos con una y otra situación. Todo es mejorable", sostenía López Nieto.

"Hay una fórmula fundamental", insistía López Nieto en su idea de que el baloncesto debe volver a ser emitido en abierto: "El baloncesto tiene que volver a unos horarios concretos y negociar partidos en abiertos y en la misma hora, que las radios vuelvan a hablar de baloncesto. Estuve con José María García en la final del triple de Ansley y aquel partido lo escuchó toda España. Todo el mundo sabía quién era quién en un baloncesto muy notable. Ahora es para gente muy experta. Hay contratos firmados, pero no puede ser que cuando vaya el baloncesto a los medios lo primero sea la NBA, después las competiciones europeas y algo en muy pequeño la ACB, que es lo que interesa a los patrocinadores. El Unicaja no tiene sucursales en Eslovenia o Eslovaquia. El principal mercado es España. Viene una época de estrategia, hay que llevar el baloncesto más alto, que se enganche el generalista, como ocurre en tenis, en Fórmula 1, tenis o fútbol".

Cuestionado por si era viable la entrada de un copatrocinador, López Nieto se mostraba escéptico, pero abierto: "Hemos bajado un 6%. Si viene un copatrocinador, encantando. Pero esto no es yo invito y tú pagas. Garantizo que no está la gente en la puerta esperando. La instalación no es nuestra, no podemos usar el naming para obtener recursos. El Ayuntamiento tiene con mucho orgullo el nombre de José María Martín Carpena. Si hay un copatrocinador con 2-3 millones de euros dispuesto, por supuesto, pero no están los tiempos como para eso".