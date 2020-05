Djordjevic: "Hablar de quién hubiera ganado la Eurocup es una charla de bar"

Sasha Djordjevic, entrenador del Virtus de Bolonia, uno de los equipos más poderosos de los ocho que quedaban vivos en la Eurocup antes de su cancelación, ya temía el mes atrás que la celebración de la competición no se daría. El club italiano está en las quinielas para volver a la Euroliga via despachos a corto plazo. Públicamente ha sido alabado por Bertomeu, que ha reconocido que se busca un segundo equipo italiano y que el boloñés tiene muchos aspectos positivos. En clave Unicaja, supone que el embudo está prácticamente cerrado para entrar si no es por la vía deportiva.

El que fuera grandísimo base serbio habló en los micrófonos de Radio Marca de varios temas interesantes. “Tengo mucho respeto por los otros siete equipos que llegaron a la final de la Eurocup", decía Djordjevic, con el Unicaja como uno de esos contrarios: "Hablar de quién podía ganar la EuroCup este año es una charla en un bar con una cerveza. Trabajamos en esta dirección, crecemos, estamos logrando resultados paralelos al crecimiento del club. Todavía tenemos que mejorar, pero también demostramos en poco tiempo que Virtus ha vuelto a ser considerado. Este fue mi primer objetivo: no solo mirar el árbol frente a nosotros, sino pensar en todo el bosque".

La próxima temporada, la Virtus volverá a jugar la Eurocup y volverá a ser uno de los grandes rivales del Unicaja. Como el Partizan o el Unics de Kazán, que volverán a jugar en principio la segunda competición en el escalafón con el objetivo claro de regresar. "Estamos ansiosos por comenzar nuestro trabajo nuevamente, con un poco de melancolía porque el deporte es alegría y alegría, dando esperanza y sonrisa a las personas que vienen a verte. También hay un poco de envidia hacia el baloncesto español, que comienza de nuevo, que trata de reiniciar pensando no lo que ha perdido sino lo que se podría obtener en el futuro. Esperaremos a principios de agosto para volver a hacer lo que nos gusta", proseguía Djordjevic, que elogiaba al baloncesto español: “Durante mucho tiempo, la ACB ha estado muy bien en muchos aspectos y esto no hace más que confirmar una vez más las mejoras que se han realizado en España. Valencia tiene todo para ser el escenario del final de esta temporada, mostrando a todos cuál debe ser el nivel del baloncesto. Por esta razón, España será un ejemplo para todos. Aquí en Italia tenemos Milán y Lombardía, que todavía tienen muchos casos de coronavirus, las regiones aún no están abiertas y, por lo tanto, cualquier decisión conlleva más responsabilidad. Ahora es muy difícil organizar algo aquí en Italia ".

“La guerra no se puede comparar con la situación de bloqueo", decía Djordjevic, que vivió en sus carnes la guerra de los Balcanes y después el bombardeo de la OTAN a Belgrado: El período de guerra es muy difícil, también porque conoces al enemigo frente a ti. Ahora tenemos un enemigo que no conocemos. La vida es así, tienes que reaccionar fuertemente, protegiendo a tu familia y amigos. La vida me ha enseñado a no pensar en lo que pasó ayer. Cuando ganas un partido o una medalla, hay tiempo para celebrar, fumar un cigarro, tomar una copa, pero a la mañana siguiente ya debes pensar en el próximo compromiso. Siempre debemos luchar por nuevos objetivos".