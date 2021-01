Fe en plantilla y técnico por parte del Consejo de Administración del Unicaja

El Consejo de Administración del Unicaja se reunía hoy por primera vez desde que se cerró la fusión de Unicaja con LiberBank. Estaba ya fijada en el calendario desde hace tiempo y no coincidía con la negativa racha de resultados del equipo, aunque era evidente que era un tema a tratar. Tanto Manuel Azuaga como Manolo Rubia habían transmitido un mensaje público de tranquilidad y el cauce de la reunión fluyó de la misma manera.

En el club no se contempla en estos momentos ninguna decisión drástica a tenor de los últimos resultados del equipo. Son siete derrotas en los últimos ocho partidos, un bache tan socavado que puede hacer pensar en tomar medidas o acudir al mercado. Por el momento la postura adoptada por el Unicaja, el mensaje que se manda, es la de tener fe en la materia prima que tiene Luis Casimiro y esperar nuevos acontecimientos.

En la reunión no se ha dado ningún tipo de ultimátum, al menos no de manera explícita. No existen plazos o tiempo para que se dé esa reacción o recuperación del equipo. Sí preocupa la dinámica tan negativa que está atravesando el equipo y la falta de puntos de apoyo para revertirla. Se apuesta por esperar y es que han sido también muchos los jugadores que han sufrido lesiones complejas esta temporada –Jaime, Suárez o Alberto–, piezas estabilizadoras que no han estado en ciertos tramos.

Es cierto que existen sobre la mesa algunos ofrecimientos de jugadores que podrían mejorar el rooster de Casimiro pero por el momento no se han decidido a abrir ninguna de esas vías.