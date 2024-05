Ibon Navarro visualiza el futuro en el Unicaja: "Este proyecto tiene aún mucho recorrido"

Con un poco más de distancia después de que apenas haya habido tiempo para paladear el título de la Basketball Champions League, con dos partidos casi seguidos a continuación, en el Unicaja se va saboreando el sexto título de la historia del club. Ibon Navarro concedió día y medio de descanso, hasta este martes por la tarde no habrá entrenamiento tras la gran victoria ante el UCAM Murcia. Pero en las cabezas del club ya se piensa en el play off por el título. Antes, los duelos ante el Barça el viernes y el Palencia el domingo para determinar si se es primero o segundo.

Ibon Navarro estuvo en Radio Marca Málaga y diseccionó la actualidad, empezando por lo más inmediato. "En las últimas jornadas de liga regular hay resultados raros, no sabes el estado anímico y emocional de muchos equipos. Cuando el Baskonia lo tenía muy bien para el play off, pierde en casa con el Girona. Se darán más así. Se trata de llegar lo mejor posible, con un buen ritmo competitivo. Cualquier equipo que está abajo te aseguro yo que te dice que prefiere jugar contra el Unicaja antes que con Madrid y Barcelona, si pudiera elegir nos escoge por razones obvias", aseguraba el técnico vitoriano: "Si quedamos primero o segundo es porque hemos sido mejores en 34 jornadas que 16 o 17 equipos, pero un play off es absolutamente otra historia. Será durísimo, a tres partidos no hay mucho margen de error. También tendrán que estar preocupados ellos, es verdad, pero espero que todos hayamos aprendido que no existen rivales accesibles, menos en un play off a tres partidos o a un partido único. Va a variar, hay cuatro equipos ahí. Valencia, Tenerife, UCAM y Gran Canaria son rivales terribles si quedamos segundos. No recuerdo un año en el que haya que ganar 20 partidos, igual ni es suficiente, para jugar un play off. El nivel es estratosférico, con cualquiera que nos toque hay que tener mucho respeto, te gana a tres partidos".

"Estaba bastante más preocupado del partido y de que no nos afectara que de disfrutarlo. Era complicado por el rival, por nuestro estado anímico y emocional, me hubiera gustado disfrutarlo mucho más que lo que hice", señalaba sobre cómo había vivido los preámbulos ante el UCAM Murcia y esa bandera que se deslizaba, al tiempo que quitaba importancia a su estatus en la escala histórica del club tras igualar con dos títulos a Sergio Scariolo: "Estamos lejos de muchas leyendas que han estado en el banquillo Unicaja...".

"La Liga regular de la ACB es una cosa y el play off es otra. Real Madrid y Barcelona compaginan Euroliga y ACB y tienen el potencial de hacerlo mejor que Valencia y Baskonia, pero cuando acaba la Euroliga ellos centran toda su energía en el play off y la cuesta se empina muchísimo Ahí ojalá demos nuestra mejor versión y compitamos, siempre que antes pasemos los cuartos de final. No quiero tirar agua encima de las brasas, pero hay que contextualizarlo. Ganamos en el WiZink después de dos partidos de Euroliga del Madrid, al Barça aquí tras un descanso... Ganarles un play off a cinco partidos es extremadamente difícil. Todo eso tras un cruce de cuartos que no podemos perder... pero sí podemos perder", advertía Ibon, que también era exigente consigo mismo y los jugadores: "Hay una mejor versión, hay cosas que podemos hacer mejor. Hemos ganado la Final Four con versión baja de dos jugadores claves para nosotros. Sin esa participación de dos jugadores muy importantes (en referencia a Osetkowski y Taylor) han aparecido otros. Si conseguimos tener a los 12 en su mejor momento estaremos cerca de dar el máximo, pero eso no es fácil".

"Todo parte del compromiso que tiene el grupo con lo que queríamos hacer, con la idea del club, con el discurso cuando reclutamos a los jugadores: devolver al club donde merecía y había estado años atrás. La penitencia es que los jugadores no suman minutos suficientes para lucir en las estadísticas, el que más juega 21 minutos. Creo que no hay ninguno entre los cinco mejores y no es fácil. Espero ver este final de temporada, donde a otros le cuesta llegar por agotamiento y la temporada larga, tener ese punch por haber dosificado y contenido los minutos", señalaba Ibon sobre los motivos para ser optimistas de cara al final, siempre con la prudencia que le caracteriza.

Acerca de cómo cree que se está trabajando en el club para canalizar los éxitos deportivos, el vitoriano argumentaba que "si la pelotita entra y tú no trabajas para aprovecharlo eso se pasa y no has movido el molino. Empezando por Carlos y Berni, cuando Antonio los mete en el organigrama lo primero que hacemos es que vayan a hablar con los jugadores para explicar los valores del equipo. De lo primero que detectas cuando llegas a Málaga es que el primer equipo y Los Guindos ni se miran, que están de espaldas, ahora es mucho más fluído el contacto. Entrenadores vienen a ver al equipo entrenar, jugadores del primer equipo van al femenino o al EBA. El club se ha abierto mucho, pero si pasa la ola y el molino no está preparado no se mueve".

"El proyecto no está diseñado exclusivamente para ganar. Ganar o perder también depende de los rivales. El Tenerife juega aquí un partidazo en la Copa, nosotros no jugamos nada mal, y nos ganó. Va enfocado más a la conexión a la gente con la Málaga baloncestística, con la que no lo era y ahora vuelve a serlo. Transmitir los valores por ser más equipo que casi nadie", reflexionaba el técnico, que era cuestionado por su futuro. "Si el presidente no me echa...", bromeaba en presencia de López Nieto, también en antena. "En el mundo profesional nunca se sabe. Estoy muy bien Málaga, trabajo muy cómodo con el club, con Juanma, somos muy pesados los dos, con Antonio, el staff, los jugadores. Se vive muy bien y se trabaja aún mejor aquí, pero somos profesionales. Ahora mismo no me veo en un sitio que no sea en Málaga. Este proyecto tiene aún mucho recorrido. Confío en el trabajo de Antonio y Juanma para que se queden el máximo número de jugadores posibles. Puede haber cambios, unos por deseo y otros por obligación, pero esto tiene recorrido. Ojalá este equipo se convirtiese en leyenda y ojalá se recuerde ese Unicaja de 2023 en adelante... El club está por encima de las personas, la parte más importante se ha hecho, el tren está encima de las vías y ya anda. Unos se irán y otros se quedarán, pero lo importante es que siga por las vías en las que está ahora".