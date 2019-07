El Unicaja tiene tres piezas pendientes para cerrar la plantilla. Con la renovación de Milosavljevic y la ampliación de Jaime Fernández continúan seis jugadores que acabaron la temporada anterior. Alberto Díaz, Carlos Suárez, Adam Waczynski y Rubén Guerrero son los otros cuatro. Están fichados oficialmente Aleksa Avramovic y Deon Thompson, Volodymyr Gerun será oficial en breve. Y quedan esos puestos de base, escolta y ala-pívot para rematar.

Parecía bastante cercana la continuidad de Sasu Salin. Un jugador muy del gusto del entrenador, Luis Casimiro, que ya le había entrenador en Gran Canaria, y con capacidad para adaptarse a un rol secundario con aportaciones en el tiro y la defensa. Pero su continuidad está ahora mismo complicada. Su entorno no era optismista ayer con el cierre de una operación que estaba en stand by pero con posturas bastante cercanas. Está, de hecho, viendo otras propuestas en el mercado. Hay que recordar que este viernes acaba el plazo para someter a tanteo a jugadores en la ACB. La novedad desde el año anterior es que hay que mantener el 100% de la ficha que tenía el jugador.

El club explora otras opciones en el mercado. En los puestos exteriores hay dos plazas, con Alberto Díaz, Jaime Fernández, Avramovic, Waczynski y Milosavljevic. Se busca un base con el que se intentará subir el nivel respecto a Roberts. En el caso de que no continúe Salin, hay diversos escenarios. Fichar un jugador de características similares, alguien más alto que pueda jugar como tres también... En cualquier caso, es un jugador de un perfil específico.

Ayer se celebró también un Consejo de Administración y es posible que se dé oficialidad en las próximas horas a alguna operación pendiente, como la de Gerun.