Sergio Scariolo y Marcus Brown, reencuentro en EEUU con Málaga en el corazón

Una foto que pone la piel de gallina al aficionado al Unicaja. El mejor entrenador y uno de los mejores jugadores de la historia del club, juntos en Estados Unidos. Sergio Scariolo colgaba en Twitter una foto con Marcus Brown. Años después, un reencuentro en suelo americano, antes de que los Raptors jugaran en Washington ante los Wizards. Juntos ganaron la Liga ACB y llegaron a la Final Four de la Euroliga, hitos de la historia del club malagueño.

"Cuando pienso en un jugador capaz de ayudar a un entrenador en construir una mentalidad ganadora en un equipo, uno de los primeros nombres en los que pienso es el de Marcus Brown. Una alegría reencontrarme con él, y darle las gracias por todo lo que me enseño en dos años juntos", escribía en un emotivo mensaje el técnico italiano, que repetidamente dijo que el de Arkansas era uno de los jugadores que más le había exigido. "El líder entendido como el más respetado por todo el mundo era Marcus Brown. De ejemplo, de seriedad, de rigor, de ferocidad hacia el éxito", recordaba Scariolo en este periódico en el décimo aniversario del título de Liga. "He podido conocer muchas formas de liderazgo y a jugadores capaces de ser grandes líderes pero no he conocido ninguno con esa forma tan obsesiva de querer ganar y de casi obligar a sus compañeros para lograr el objetivo. Quizás el que más se ha acercado a esa forma de liderazgo es Marcus Brown, al que tuve en mi época en el Unicaja. Tenía algún rasgo de competitividad casi obsesiva, pero muy positiva para el equipo. Me ayudó a subir el nivel de la exigencia sin tener que desgastarme demasiado como técnico", reconocía meses atrás a raíz del documental de Michael Jordan.

Marcus Brown es ahora entrenador en su ciudad natal, West Memphis, donde reside y dirige al equipo del instituto en el que él estudió. En una entrevista en este periódico durante el comienzo de la pandemcia recordaba aquella época y elogiaba a Scariolo. "¡Andy García! (risas). Sergio es muy bueno, es un buen entrenador. Muy detallista, su enorme ética de trabajo y su amor por el detalle nos hizo comprendernos mejor unos a otros. Porque yo estaba allí para hacer mi trabajo y comprender mi deber, yo estaba dispuesto a hacer un trabajo extra para hacer que todo fluyera. Yo trabajaba incluso más después de la sesión, en todo mi juego, con los chicos jóvenes. Hablaba mucho con Sergio sobre situaciones. Si esto ocurre, entonces pasa esto. Si no ocurre, entonces esto va por aquí. Me alegró verle ser campeón con Toronto, fue una gran alegría. Me gustaría haber ido a algún partido para saludarle, pero mi equipo de instituto juega muchas veces a la misma hora que la NBA. No suelo ir a Memphis a ver partidos, tengo que equilibrar. Con el instituto es baloncesto, baloncesto, baloncesto. Cuando vuelvo a casa quieres relajarte, disfrutar con los niños. No veo demasiada NBA, demasiado baloncesto, hay que equilibrar", recordaba entonces Brown. Ahora ha cumplido.