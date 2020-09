Probablemente desde Domantas Sabonis no germinaba en Los Guindos un proyecto del calibre de Yannick Nzosa. El Unicaja invirtió en el jugador congoleño el pasado verano, tras ganar un pleito con el Stella Azzurra italiano en la FIBA, le firmó un contrato de cinco temporadas, con cláusulas de salida a NBA y Euroliga cercanas al millón de euros. El hecho de que el jugador firmara recientemente por la agencia de representación CAA, que lleva a varias figuras de la mejor liga del mundo, indica de por dónde van sus pasos.

A Nzosa apenas pudo vérsele, por mor de ese litigio, en un par de torneos amistosos en categoría junior el año pasado, aunque ya dejó constancia de que es un jugador especial. En esta pretemporada, ayudado por la lesión de Carlos Suárez, ha participado en todos los partidos y es posible que debute este sábado en Badalona. Ha mostrado intimidación, capacidad defensiva, intensidad y hambre para competir de tú a tú con profesionales. Con 2.08 metros y una envergadura enorme, debe muscular y ganar peso, es su siguiente reto. Tiene la cabeza bien amueblada, como plus.

¿Se puede ver a un Nzosa con minutos en el primer equipo? Responde Casimiro. “Yannick ha estado muy bien, nos ayudó mucho, como Pablo Sánchez y Pierre Sene. Ha hecho un muy buen trabajo y tiene muy buena mentalidad. La diferencia muchas veces entre los chicos jóvenes es tener claro lo que quieres. Y él tiene muy claro que quiere ser profesional, jugar a este nivel. Lo hace bien. Dependerá del trabajo que haga, de la competencia que tenga con sus compañeros y, si hace una buena labor, nunca voy a tener en cuenta, lo he demostrado durante los años, el DNI. Iremos tomando decisiones, las mejores para el equipo y para Yannick”, decía el técnico al ser cuestionado ayer por el pívot congoleño, que aún no cumplió los 17 años. Lo normal, si todo transcurre por el carril previsto, es que Nzosa no esté más allá de dos años en Málaga. Sería síntoma de que el jugador ha crecido para salir alto en el draft de la NBA y de que su progresión ha sido la correcta. Si él eleva también el nivel del Unicaja y deja un buen dinero en Los Guindos, todos saldrán ganando.