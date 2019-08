El Unicaja Femenino añade otra pieza para completar el puzle de la plantilla que debutará en Liga Femenina 2. El club malagueño alcanzó un acuerdo para incorporar a la escolta estadounidense Shayna Gore. La jugadora, de 1,73 metros y 21 años, procede de la Universidad de Marshall, en la que jugó la NCAA, por lo que será su primera experiencia profesional fuera de EEUU.

Shayna Gore es una jugadora con gran facilidad anotadora, como atestiguan los 20.1 puntos (36,4% en triples) que promedió durante su última temporada en la Universidad de Marshall, en donde se convirtió en la tercera jugadora con más puntos anotados de su historia. Además, tuvo una media reboteadora muy aceptable, con 3.6 capturas por partido.

Nacida en Logan (West Virginia), Gore hizo carrera en la Universidad de Marshall, en el mismo estado. Esperaba un salto a Europa tras acabar su periplo en la NCAA y le ha llegado la oportunidad desde Málaga, en esta nueva experiencia en la segunda categoría española. "Superilusionada por firmar con el Unicaja, en la ciudad de Málaga, España. Ha sido siempre un sueño jugar profesionalmente, ahora lo haré a través del mundo. España, allá vamos", decía en un mensaje por las redes la jugadora estadounidense.

Super excited to sign to @unicajaCB in Malaga City, Spain ! It’s always been a dream to play professional basketball, now I get to do it across the world. Spain, lets get it! 🇪🇸 pic.twitter.com/KNb4QM4Pmw