El Unicaja presume de la 'Quinta del Carpena'

La Quinta del Carpena. Así saca músculo el Unicaja para presumir, en este tiempo de parón por el coronavirus y en los que se invita a reflexionar, de su apuesta por el jugador nacional, bautizando a esta generación mestiza de canteranos de Los Guindos y del Estudiantes. En un amplio reportaje en la web de club se recuerda que el equipo malagueño es uno de los cuatro que cuenta con cinco jugadores nacionales en su plantilla, junto a Barcelona, Iberostar Tenerife y Valencia Basket. Por configuración la de plantilla, quizás sea el Unicaja el único equipo de la ACB en el que se puede ver más habitualmente un quinteto en pista completamente nacional.

Como se informaba ayer, la idea del club es construir sobre ese quinteto y formado por Alberto Díaz, Jaime Fernández, Darío Brizuela, Carlos Suárez y Rubén Guerrero. Nadie sabe qué escenario va a quedar después de este parón, cuáles van a ser las correlaciones económicas. La continuidad de Carlos Suárez se da por hecha por las dos partes, hay un vínculo que se podría romper este verano pero no se ejecutará la cláusula.

Este cinco ha sido normal verlo en pista en muchos de los partidos que ha disputado el Unicaja en 2020, una vez se consumó la llegada de Brizuela en diciembre de 2019. Su primera aparición juntos se pudo ver en el último encuentro de la Fase Regular de la Eurocup, que disputó el Unicaja a domicilio ante el Dolomiti Energia Trento. Esta circunstancia ya dio que hablar en los medios y redes sociales. La presencia de dos canteranos de Los Guindos y tres nacionales ilusionó y fue algo sonado durante la Copa del Rey, en periodo de atención mediática.

Ya la temporada pasada, el Unicaja completó una plantilla con cinco nacionales con la llegada de Rubén Guerrero casi a final de curso. Así, en los cuartos de final ante Valencia Basket ya se vio a un "cinco" íntegramente formado por españoles: Alberto Díaz, Jaime Fernández, Dani Díez, Carlos Suárez y Rubén Guerrero. Fue en el segundo cuarto del primer partido disputado en la Fuente de San Luis, encuentro que se resolvió con victoria del Unicaja por 78-85.

Y es que no es sólo presencia, es también impacto en el juego, importancia en los sistemas de Casimiro. A nivel estadístico los jugadores nacionales encabezan los principales apartados en la plantilla malagueña. Así, el máximo anotador es Darío Brizuela (12.7 puntos), el mejor asistente es Jaime Fernández (4.1) y Suárez es el mejor reboteador (4.9). Además, en valoración Fernández (11) y Suárez (10.6) también son los mejores. Algo verdaderamente inusual. Más allá de los intangibles defensivos que dan Alberto Díaz y Rubén Guerrero, con un febrero en el que ha dado un paso adelante.

En otro dato que aporta el club, desde la llegada de Darío Brizuela, que completó en diciembre el repóker de españoles del equipo malagueño, el Unicaja no ha perdido un partido estando la plantilla al completo, sin ningún lesionado. Han sido 18 los partidos que ha jugado el Unicaja teniendo disponibles a los cinco españoles, empezando en el debut de Brizuela ante el Herbalife Gran Canaria, hasta llegar a la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid. El balance ha sido de 12 victorias y 6 derrotas, pero hay que señalar que en todas las derrotas había algún jugador de la plantilla que no pudo completar el encuentro por lesión. Ocurrió en la final copera, con lesiones durante el partido de Fernández, Díaz o Toupane y, por ejemplo, en la derrota en la pista de UCAM Murcia, en la que Melvin Ejim se lesionó en el segundo cuarto y no pudo volver a la pista.

De estos jugadores, a tres de ellos Luis Casimiro le dio la alternativa en el baloncesto profesional. El primero fue Jaime Fernández. Ocurrió al inicio de la temporada 2010/11 cuando ambos estaban en las filas de Estudiantes. El siguiente jugador al que Casimiro empujó a la ACB fue Alberto Díaz, en la temporada 2011-2012 en la primera etapa del técnico en el Unicaja. Cuando el equipo pasaba por momentos complicados el canterano de Los Guindos demostró carácter con 18 años y 3 días.

Al último de los españoles que Luis Casimiro le dio la oportunidad en el mundo profesional fue a Rubén Guerrero. El marbellí finalizaba su etapa universitaria en Estados Unidos y no dudó un momento en cruzar el Atlántico tras la llamada de su Unicaja. Dbutó en el último partido de la Fase Regular de la Liga Endesa, que se jugó en el Martín Carpena frente a Morabanc Andorra.

En la última década el equipo malagueño ha contado con jugadores nacionales de contrastada calidad, aunque es en esta temporada 2019-20 cuando más protagonismo y peso están teniendo en el equipo. En dos ocasiones en estos útimos 10 años el Unicaja tuvo cinco jugadores españoles en su plantilla, en la 2015-16 y en la 2010-11, como ocurre actualmente.

En la 2015-16 se inició el año con Alberto Díaz, Dani Díez, Carlos Suárez, Fran Vázquez y Germán Gabriel, hoy ayudante de Luis Casimiro. Gabriel dejó el equipo tras nueve partidos quedando la rotación nacional en cuatro. En la 2010-11 fueron cinco españoles con los que terminó el año el Unicaja, Berni Rodríguez, Saúl Blanco, Carlos Jiménez, Jorge Garbajosa y un joven Pablo Almazán, ahora capitán del Betis. Aquella temporada el Unicaja contó incluso con seis españoles en el último partido de la Fase Regular en el Palau Blaugrana, cuando el canterano Pepe Pozas debutó con el primer equipo.

En cada momento de brillo de la historia del club ha tenido un peso grande. Primero, aún sin la llegada de la Ley Bosman, cuando había sólo dos o tres jugadores extranjeros por plantilla, en los primeros pasos en la élite del Caja de Ronda y posteriormente el Mayoral, en las primeras clasificaciones para la Korac o el subcampenato de 1995.

Berni, Cabezas, Jiménez y Garbajosa, todos campeones del mundo, más canteranos como Fran Vázquez, Jesús Lázaro y Alfonso Sánchez e Iñaki de Miguel contribuyeron en el trienio dorado de la Copa, la Liga y la Final Four a las órdenes de Sergio Scariolo. En la Korac de 2001 también estaban Berni y Cabezas, más Paco Vázquez. Y en aquella plantilla dirigida por Javier Imbroda tenía una tripleta de extranjeros irrepetible, Babkov, Miller y Ansley. Pero junto a ellos había unos jóvenes españoles que fueron fundamentales. Unos canteranos como Nacho Rodríguez, Curro Ávalos, Dani Romero, Gaby Ruiz, y otros nacionales aún por explotar como Alfonso Reyes o Manel Bosch.

En esta idea está el paso que pretende dar el club de sacar un equipo en LEB Plata la próxima temporada para acercar el paseo entre Los Guindos y el Carpena. Evidentemente, el parón general con esta crisis puede alterar, pero era la planificación que había, ya se había hablado con jugadores y se estaba buscando financiación con instituciones o inversores al estilo de Manolo Rincón. Los minutos de Pablo Sánchez, por ejemplo, en el último partido de Eurocup en Badalona fueron otra bocanada de frescor.