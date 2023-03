Viaje para el Covirán Granada-Unicaja por 22 euros entrada más autobús

El Unicaja sacó a la venta un pack que incluye entrada y desplazamiento en autobús para un nuevo duelo andaluz, esta vez en la pista del Covirán Granada. Como sucedió el pasado fin de semana en Sevilla, la respuesta ha sido excelente por parte de los aficionados. En poco más de un día se han completado cuatro autobuses para poner rumbo a la capital nazarí, a poco más de una hora de camino.

El precio del pack es de 22 euros y el plan de viajes es el siguiente:

- Salida de los autobuses desde el Martín Carpena el mismo día del partido (sábado 8 de abril) a las 10 horas.- Partido Covirán Granada vs. Unicaja, 18 horas. Palacio de los Deportes de Granada- Regreso a Málaga tras el encuentro.

Este pack es indivisible, por lo que no se pueden vender entradas para el encuentro por separado.

Elogios desde el club

"Dar las gracias al consejo de administración por su confianza. Cuando regresé aquí, tenía una gran ilusión, gran responsabilidad por volver a mi casa, a mi club, por hacer las cosas mejor posible. Le dije a Ibon en su día que viniese para un proyecto, no para salvar los muebles. De momento se va cumpliendo. De lo que más contento estoy, yo que soy de Málaga, con tanta gente que conozco, es ver cómo se está disfrutando con el equipo", decía Juanma Rodríguez en su renovación, destacando cómo disfruta el Carpena esta temporada.

En la misma línea se expresaba Ibon Navarro. "Cuando estás cómodo con las personas que estás comprendes que es el sitio donde debes estar. El día a día con jugadores y staff te hace pasar de mejor manera los difíciles momentos y disfrutar los buenos. No es por ser pesado, lo de la gente en el Carpena es tremendo, llevaba tiempo sufriéndolo desde fuera e igual no haciéndolo. Jugar con esta gente es fantástico. En el mundo en el que te puedes mover de un sitio a otro, vengo cuatro años encantado de Andorra, un ex entrenador de aquí me dijo que para trabajar y disfrutar del baloncesto hay pocos sitios como Málaga. Y tenía razón", señalaba el entrenador.