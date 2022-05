La idea de cantera del Unicaja y acortar la distancia entre Los Guindos y el Carpena

Acortar la distancia entre Los Guindos y el Carpena. Es uno de los retos fundamentales de Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja. Así lo planteó en su presencia en el programa Zona Verde de 101 TV.

"Este era un año para estar en el Carpena, conocer al equipo. De la gente de oficinas el 80% la conocía de cuando estaba. El club ha crecido en tema de marketing, administrativo. La cantera funciona bien, necesita, como todo, una mejora. La gran novedad respecto a cuando yo estaba antes es que hay una división femenina, que están haciendo un trabajo fenomenal. Lo más importante para mí, la conclusión que saqué, es que parece que somos dos clubes distintos, el club y la cantera. Uno de mis grandes objetivos es que allí haya una conexión. No sólo los jugadores que van a entrenar con el primer equipo, que siempre los hubo. Esa unión completa. Sería muy importante conseguirlo. Estamos en ello", decía el director deportivo.

"Cualquier mejora en la estructura deportiva y en otras parcelas será buena. Tenemos un buen departamento de comunicación, muy buen departamento de marketing, gente que quiere al club y lo sufre, que la gran mayoría trabaja en los partidos y los vive como aficionados. Hay un grupo humano sensacional. Pero la filosofía la tenemos que marcar entre todos. Pero esa conexión primer equipo y cantera, que parecen dos clubes distintos, hay que trabajarla. Entiendo que hay muchos viajes, pero si se quiere se puede hacer. El primer equipo entrena muchas mañanas y hay tiempo para que se conviva, para que entrenadores y jugadores del primer equipo estén en Los Guindos, para que técnicos de la cantera vayan a ver al primer equipo. Es algo que vamos a hacer y es muy importante", proseguía Juanma Rodríguez.

"A nivel de estructura, una de las cosas en las que estamos trabajando es en el proyecto de LEB Plata, que es un salto para nosotros. Hemos tenido un año deportivamente excelente en la Liga EBA, con un gran trabajo de Antonio Herrera, pero nos hemos quedado en fase de ascenso. Eran niños de 16-17 años, con muchos partidos y entrenamientos, contra gente con mucho recorrido en LEB Oro o LEB Plata, con un Barça reforzado por varios seniors ya como Caicedo... Es muy complicado. Potencialmente eran jugadores de primer equipo o de draft de NBA. Necesitamos ese escalón de LEB Plata para que los jóvenes compitan mejor. Sea como sea, adelanto que la pretemporada próxima la harán cuatro o cinco jugadores de la cantera. Que cuando tengamos problemas puntuales de lesiones cortas vamos a tirar de ellos. Lo tenemos clarísimo y el entrenador también. Ha ido conociendo lo que hay y quiere que trabajen y estén muy cerca del primer equipo. En diferentes posiciones hay gente en la que podemos confiar, ya los vimos en las ventanas de noviembre y febrero y ahora los estamos viendo en el trabajo de postemporada. Vamos a tenerlos ahí. El que se lo merezca va a tener esa oportunidad".

Se le preguntó a Juanma Rodríguez por el caso de Pablo Sánchez, que debutó hace cuatro años con el primer equipo pero no ha podido consolidarse. "Tuvo una lesión de abductor en Melilla. Allí hubo cambio de entrenador. vivió esa mili de la LEB Oro, de muchos equipos que quieren subir y muchos que pelean por no bajar. Es un chico joven, se ha visto en una situación complicada. Ha jugado más con el primer entrenador que tuvo, pero seguro que le ayudó. Buscaremos la mejor situación para Pablo. La gente joven tiene que jugar. Si aquí no puede tener minutos, hay que buscarle un sitio donde los tenga. Es un chico de 2002, tiene margen", aseguraba el director deportivo.

El caso de Mario Saint-Supéry, el jugador más joven en debutar con el club y que ha destacado mucho en cantera con 15 años, es especial, pero Juanma Rodríguez quiere darle tranquilidad. "Ha estado en órbita nuestra. Apunta cosas, tiene que confirmar que apunta cosas. Tiene que llegar, tiene que confirmar que llega. Y después tiene que mantenerse. Tenemos otros ejemplos muy cercanos y hay que ir pasito a pasito. Ahora tiene que confirmar. Va a estar en la pretemporada, como otros que tenemos. Álvaro Folgueiras, Rubén Vicente, Álvaro Mena... Hay muchos jugadores que pueden hacer la pretemporada. Mario es junior de primer año el año que viene. Así que tranquilos con él. Tiene que dar muchos pasos. A ver si pudiera llegar al primer equipo, se ha hecho un buen trabajo con él, pero hay que tener mucha calma. Apuntar, confirmar que apunta, llegar y confirmar que llega. Y mantenerse. Todo eso tiene por delante", decía el director deportivo.

"Los seis equipos de cantera han quedado campeones de Andalucía. Estamos muy contentos del trabajo que se está haciendo. Tercer puesto en cadete y junior femenino, subcampeones en cadete masculino a nivel español. Pero hay que confirmarlo, a ver si llegan jugadoras y jugadores al primer equipo. La idea con el Femenino es que lleguen jugadoras de la casa, elevar el nivel competitivo con alguna de fuera. Cualquier chica de Andalucía va a tener una oportunidad. A ver si el año que viene conseguimos el ascenso, este año estuvimos muy cerca de conseguir jugar la fase", cerraba su extenso repaso Juanma Rodríguez."EBG hace un trabajo fantástico, como otros clubes de Málaga".