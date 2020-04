Crisis coronavirus: lo que se cuece en Europa

Continúa la cancelación de ligas en Europa y ya no se jugará más esta temporada en dos potentes, la Lega y la VTB League, que se suman a un grupo donde hay más de una veintena de países. Aún quedan por decidir España, Alemania y Francia. Hay incertidumbre también con qué pasará con la Euroliga y la Eurocup. La FIBA ya movió sus cartas y, además de aplazar los torneos internacionales de formación al verano de 2021, ya comunicó que sus principales torneos se terminarán después del verano en una final a ocho.

Es algo que se estudió para la Eurocup, de la que el Unicaja está pendiente. Es una de las fórmulas en las que se trabaja, pero aún se espera ver cómo avanza la crisis del coronavirus. Hay muchos actores importantes del baloncesto europeo que hablan sobre la situación y dan pistas de por donde pueden ir los caminos. Uno de ellos era Maurizio Gherardini, director general del Fenerbahçe, un club con varios positivos por COVID-19. "Ahora mismo no tenemos ninguna respuesta sobre cómo se resolverá la temporada. Creo que tendremos noticias a primeros de mayo", aseguraba el italiano, que ve casi "imposible" que vuelva a disputarse un partido oficial.

No es más positivo Andrey Vatutin, presidente del CSKA. "Casi todos los equipos europeos se han desmantelado debido a la pandemia del coronavirus. Nos llevará mucho tiempo restablecer las conexiones aéreas entre los países involucrados, gestionar el regreso de los extranjeros y volver a coger la forma. Si todo transcurre con normalidad, se podría intentar volver a jugar a mediados de junio o en julio", decía de manera contundente un personaje muy conocido en el entorno Euroliga, al que secundaba su homólogo en el Khimki, Pavel Astakhov: "La situación cada vez empeora más en todos los países, incluso en Rusia. El pico todavía no lo hemos alcanzado. No puedo imaginar ninguna manera de terminar la campaña".

Son dos de los equipos que han liberado a sus jugadores americanos (en el Unicaja permanecen todos en Málaga). Es este uno de los problemas a la hora de volver a la normalidad en la competición. Lo explicaba bien Paulius Motiejunas, General Manager del Zalgiris, que también tomó la misma estrategia. "Supongo que es posible, pero ¿cómo estarían los equipos? No sería el mismo campeonato, ni la misma plantilla. Tienes un equipo formado y quieres terminar con el mismo. Encuentras la química jugando juntos después de malas rachas y quieres ver cómo te iría más adelante", aseguraba el lituano.

"Si continúa (la competición), desde este perspectiva veo que será muy difícil que la temporada prosiga según el mismo sistema competitivo", afirmaba Svetislav Pesic, al mando de una de las plantillas que sufrieron un ERTE, que hablaba de las consecuencias económicas: "Hay muchas propuestas, se reflexiona mucho y se habla de la situación económica, el público, los patrocinadores, de que muchos clubes llegarán a la situación de sufrir pérdidas, porque parte de los presupuestos de los clubes, en menor o mayor medida, viene de la venta de billetes".

Un aspecto que puede trastocar no sólo en el presente. Una importante reflexión hacían desde el Olympiacos, cuya liga griega fue cancelada. "Es muy probable que la disminución de ingresos sea la norma para las próximas 2 ó 3 temporadas. No se pueden hacer pronósticos para la próxima temporada en este momento, ya que no hay margen para obtener planes fiables", exponía Nikos Lepeniotis, su director general.

También conviene mirar a la NBA, siempre buen espejo. Adam Silver comparecía estos días y decía que aún no se plantean una vuelta de la liga, lo que da consciencia de la situación. Varias declaraciones que ayudan a contextualizar el panorama y que evidencian la incertidumbre y la dificultad que puede haber para que pueda volverse a jugar al baloncesto en esta temporada. Una imprevisibilidad con el virus que obliga a no cerrar ninguna puerta.