La FIBA da un paso más allá en sus competiciones

La delegación europea de la Federación Internacional de Baloncesto, FIBA Europa, prevé cerrar las dos principales competiciones femeninas de clubes, la Euroliga y la Eurocup con finales a ocho en septiembre u octubre. Es lo que ya hizo con la Champions League masculina, tercera competición continental masculina a nivel de importancia. Un formato que también se estudiaba en la Eurocup, donde está el Unicaja, después de la proposición de la Virtus de Bolonia, uno de los equipos clasificados para los cuartos de final. Los de Djordjevic se encuentran en tierra de nadie después de la cancelación de la temporada de la Lega.

Esta resolución del campeonato con un torneo de ocho equipos en una sola sede a confirmar es para FIBA Europa la "mejor solución posible", según explicó en un comunicado, que será consultada tanto a los clubes como a las federaciones nacionales y a la asociación de ligas europeas ULEB para tomar una decisión definitiva en mayo. Esta decisión fue acordada, en una reunión por videoconferencia, por el presidente de FIBA Europa, el turco Turgay Demirel, y su director ejecutivo, el checo Kamil Novak, en un encuentro con participación del presidente de la FIBA, el senegalés Hamame Niang y su secretario general, el griego Andreas Zagklis.

Respecto a los Eurobásket masculino y femenino de 2021, este último organizado por España y Francia, y el impacto del aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio a 2021, FIBA Europa anunció que está "discutiendo las opciones disponibles" y se comprometió a consultar a los comités organizadores locales. Además, FIBA Europa decidió cancelar los 16 Europeos de categorías formativas previstos para este verano, cuyos organizadores podrán optar a volverlos a organizar en 2021 si así lo desean. Mientras que las selecciones sub 19 masculinas (a la que dan el salto los malagueos Gody Dike y Alessandro Scariolo) y femeninas se clasificarán al Mundial de la categoría en 2021 a través la clasificación mundial FIBA.

El organismo europeo, que ha pospuesto su asamblea general, prevista para la próxima semana en Vilnius (Lituania), al otoño de 2020, anunció que pagará las cuotas de participación de todas las selecciones formativas a las federaciones organizadoras de estos europeos, con el objetivo de paliar los efectos económicos de las cancelaciones.

