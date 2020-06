En directo, el Unicaja-Barcelona

17:45 Acaba el primer partido de la jornada del Grupo A, el Bilbao-Joventut, en el que el equipo catalán venció en la prórroga por 79-86. Será el rival del Unicaja este domingo (18:30 horas).

17:00 Luis Casimiro continúa con los mismos descartes del primer partido. Pablo Sánchez y Melvin Ejim no se visten. En el Barcelona, Pesic mete a Heurtel por Pustovyi.

Cuando el baloncesto se detiene, empiezan muchas de las tareas de limpieza y desinfección.¡Muchas gracias a todos por ese trabajo! pic.twitter.com/JE1pq3jgIm — Liga Endesa (@ACBCOM) June 19, 2020

16:45 Así se puede ver el partido del Unicaja ante el Barcelona.

PREVIA

Hay tres equipos llamados a las semifinales en el grupo del Unicaja y sólo dos plazas. Barcelona, Unicaja y Baskonia ejercieron de favoritos en el estreno de la fase final de la ACB en Valencia y ahora le llega a los malagueños la opción de sorprender con una victoria contra el Barcelona. Un golpe de efecto sin premio directo pero capaz de mandarle la presión a los otros dos favoritos. Otra vuelta de tuerca a la moral en la que la urgencia de partidos hace que no sólo sea importante que se dé si no cómo se haga.

Con los problemas físicos al acecho, sin un rodaje que dé fiabilidad a la capacidad de exprimirse en cada encuentro, y sin tiempo para recuperarse, el choque contra el Barcelona es, a priori, el más complicado de los cinco envites que tienen los de Casimiro en la pequeña liga que disputan. Además un sobreesfuerzo puede pasar factura a cualquiera de los bandos que se verán las caras el domingo con Joventut (verdes) y Baskonia (culés). Trepidante. La lectura de partidos, la gestión desde el banquillo tiene un plus en este formato. Las sensaciones previas al choque, los duelos personales ganados o perdidos habitualmente, las molestias que te dejan medio segundo de reacción en el dolor. Detalles, los mismos de siempre pero mucho más importantes.

Pesic nunca es un rival apetecible en casi nada. Tampoco en el baloncesto de las pequeñas cosas. Su plantilla es de las más serias del continente y se juega el único título al que puede acceder esta campaña. Su victoria sería lo normal. Ahora, el balcánico espera poder darle más minutos a Pangos y recuperar a Heurtel. El base puede estrenarse contra el Unicaja aunque lleva demasiado tiempo sin jugar por su lesión de rodilla y Pesic no quiere recaídas ni experimentos. Si está en condiciones puede marcar la diferencia, pero es una incógnita saber si estará.

Pau Ribas no jugará esta tarde contra los malagueños a pesar de que ya está en Valencia de nuevo. Su paternidad le hizo perderse ele estreno del Barcelona y aunque se encuentra en la ciudad del Turia, el protocolo de la competición determina que no podrá estar con sus compañeros hasta 48 horas después de su retorno, una vez descartado su posible contagio mediante test. Es una pieza clave que no estará frente a los andaluces y que ha perdido algo de comba en una competición vertiginosa. Será un buen refuerzo para la recta final, gran extra si los catalanes llegan invictos a la tercera jornada. El joven argentino Leandro Bolmaro encontró sitio en la rotación contra el Joventut y es más que probable que repita hoy si es que no entra Heurtel en juego.

En los malagueños, la sorprendente irrupción de Wazcynski en el estreno fue una noticia alegre. También la aportación del juego interior en momentos puntuales aunque los 11 triples del equipo fueron un buen desatascante. Mirotic, Davies y Tomic pondrán el listón cerca del aro hoy. Primer partido de gama alta para el Unicaja en la vuelta al tajo, la ida en el Palau (95-105) fue una de las cuatro derrotas (19 victorias) que el Barça firmaba antes de que el baloncesto quedase congelado por el COVID-19. El líder sólido de la ACB quiere seguir mandando en el nuevo mundo.