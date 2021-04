Contundente previa de Fotis Katsikaris antes de recibir al Casademont Zaragoza en el Carpena. La dura derrota en Tenerife escoció por el fondo y por las formas y ahora el entrenador griego quiere reactivar al equipo malagueño. Pese a la temporada, no es permisible esa imagen de inferioridad. Y lo más importante, los cajistas necesitan victorias en el camino hacia el play off. "Entrenamos bien, este grupo está entrenando bien. Otro tema es cómo nos preparamos mentalmente sobre todo para afrontar un partido. No quiero ser cansino y repetir cada vez lo mismo, que estamos en una situación donde cada partido es duro. Contra cada rival y nivel. Estoy esperando que demos un paso o más adelante en defensa y en ataque también. Preparados para jugar un partido durísimo contra un equipo que tiene muchas armas en su plantilla, sobre todo en ataque", comenzaba el griego en unas declaraciones compartidas por el departamento de comunicación del Unicaja.

"Tiene muchísima calidad, muchos recursos en el tiro y en el poste bajo. Les vimos contra Burgos que hicieron un partidazo. Les conocemos y sabemos que si les dejamos estar cómodos, tienen una ventaja y es que no tienen presión y eso ayuda mucho, nosotros sí tenemos la presión de ganar para entrar al play off. Es un factor importante y que tenemos que tenerlo en cuenta", continuaba el heleno, que insistía: "Tienen muchísimo, muchísimo talento y no podemos perder la concentración todos. Estoy esperando que algunos jugadores den un paso adelante o más porque sino no sé. Si seguimos igual que jugamos el otro día o algunos partidos últimamente creo que estamos arriesgando mucho. No hay que hablar más, no hay que decir más, hay que salir fuerte en cada posesión y en cada balón. En todas las facetas tenemos que estar duros, con mucha exigencia con nosotros mismos porque son un equipo super peligroso".

Era cuestionado sobre el nivel defensivo del Unicaja. "Aunque tenemos carencias, creo que el equipo ha mejorado. No los 40 minutos, pero tenemos momentos donde defendemos bien. Incluso en Tenerife perdimos el partido en el primer cuarto porque ejecutamos mal en ataque. Hemos mejorado en el tema táctico y colectivo defensivamente. Mejoramos defensivamente, menos el partido contra el Burgos que fue un desastre. En el resto de los partidos estuvimos bien en defensa. Además tenemos los jugadores que tenemos, sabemos las debilidades que hay en algunos aspectos como el físico. Yannick Nzosa y Carlos Suárez no están, que son los dos jugadores que ponen garra, guerra y juegan duro y son pilares fundamentales en nuestra defensa. Ahora mismo no hay nada más que pensar que dar todo lo que tiene cada uno y ayudar, exigir y empujar uno a otro. Ya está. No hay más secretos o tácticas que el querer y el orgullo que tiene que sacar el equipo", explicaba.

Sobre la vuelta de Luis Casimiro al Carpena se pronunciaba de manera breve. "No me preocupa, va a hacer su trabajo. Conoce a la plantilla, pero al final son los jugadores los que juegan al baloncesto no nosotros los entrenadores. Puedes tener un plan de partido, pero al final los que tienen el balón en sus manos y los que toman las decisiones son los jugadores en la cancha", cerraba.