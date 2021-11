Katsikaris: "Tenemos que ser más inteligentes en algunos momentos"

El Unicaja sigue sin ganar en la ACB. Ya son cuatro derrotas consecutivas y la Copa del Rey se aleja. Mucho. Precisamente cuenta con muchas opciones de albergarla Vitoria, lugar donde firmó su último tropiezo. Compitió bien el equipo malagueño, pero le faltó colmillo. Está en un momento de supervivencia el Baskonia, que puso todo lo que tenía y, aunque justo, le valió para ganar. Un balón de oxígeno para Dusko Ivanovic. Lo contrario para los de Fotis Katsikaris, que continúan su particular cuesta abajo.

"Salimos bien al partido, con buena defensa, buena actividad. Sobre todo con buenas decisiones en ataque. Teníamos el control del cuarto, aunque cometimos algunos errores de actividad, le dejamos tirar solos. Marinkovic entró en el partido. Luego cuando Dusko puso un quinteto más bajo, con Sedekerskis de cinco, no es fácil jugar contra esto. Tuvimos que tomar una decisión para ir si íbamos con un quinteto pequeño o seguíamos con un cinco", analizaba el entrenador griego en la sala de prensa del Buesa Arena: "Ahí perdimos un poquito nuestra fluidez en ataque, pensamos demasiado. Cometimos errores y atrás el problema era el acierto de Granger, que tuvo un día espectacular, y los rebotes, que nos castigaron".

El rebote terminó desequilibrando la contienda. "Una de las claves en un partido tan justo fue el rebote defensivo. Metieron 12 puntos tras rebote defensivo y ahí tuvimos que estar más preparados, con más contacto. Los cinco jugadores que estaban en la cancha tenían que ir a por el rebote porque es un factor muy importante en el baloncesto", afirmaba el técnico cajista, que se paraba en los instantes finales: "Luego se decidió en detalles el final del partido. Un fallo de una bandeja, un tiro libre, incluso el último rebote, no sé. A mí el árbitro principal me ha dicho que entraron los dos, pero yo vi que entró primero Giedraitis y sacó una ventaja. Teníamos que haber controlado mejor. No puedes fallar un rebote en ese momento después del tiro libre".

Hubo una acción confusa en ese minuto final. Sobre ella también hablaba Katsikaris. "El árbitro dijo que el balón debería quedarse donde estaba cuando el árbitro lo paró con el pitido. Se juega desde donde botó el balón. Yo creía que teníamos que jugar en el fondo, por eso estaba hablando con Carlos Peruga y el principal y me explicó que la norma era así por el mal funcionamiento del reloj", contaba el heleno, que defendía a su plantilla pese a la racha: "Mi equipo está jugando bien, está compitiendo menos el partido de Andorra. Tenemos un calendario difícil en esta fase con tres partidos fuera y uno en casa contra el Barcelona. No es nada fácil ganar fuera, pero vamos a seguir. Vamos a intentar mejorar las cosas que tenemos que mejorar. Tenemos que ser más inteligentes en algunos momentos, pero el equipo está bien. Estamos trabajando bien, el equipo tiene buena mentalidad y actitud y vamos a competir, por supuesto que sí. Era un calendario durillo porque no es nada fácil ganar en Manresa, Andorra o Vitoria o al Barcelona en casa. Vi cosas muy buenas que hicimos en los cuatro partidos, hoy [en referencia al domingo] mejoramos mucho. Ya sabemos el camino a seguir para mejorar".