El Unicaja volvió a cosechar una nueva derrota. Quizá no tan preocupante como las anteriores, pero una más. El balance es de dos victorias en los últimos siete partidos. Lógicamente el objetivo del play off se escape. El Morabanc Andorra, un rival directo, asaltó el Carpena y también se llevó el average. El rejonazo fue serio. Quedan tres duelos por delante, con visitas al Baskonia y al Acunsa GBC y recibiendo al Real Madrid en Málaga. No tanto los de Pablo Laso, líderes de la ACB, pero para los dos primeros aún también queda mucho en juego.

Un tropiezo que analizó Fotis Katsikaris en una comparecencia mucho más breve que las anteriores. En cuatro minutos atendió a los medios de comunicación cuando solía hacerlo en 10 o más. De hecho, la última en casa donde habló del arbitraje, se fue a mucho más. "Salimos muy ansiosos en ataque al primer cuarto, fallamos buenos tiros. Ellos tenían mucha confianza y metieron todo, una contra uno, los triples de Tyson Pérez... No tuve queja de actitud y esfuerzo. Senglin metió canastones y eso pesa porque estás defendiendo bien", explicaba el griego, que continuaba en su análisis: "Seguimos luchando, recuperamos la confianza para ir cerca del aro y encontramos buenos tiros. Y en los últimos cuatro minutos, con el partido ajustado, nos equivocamos en la comunicación en el bloqueo directo y nos metieron debajo del aro puertas atrás. Ahí se decidió el partido".

El entrenador cajista ponía en valor la buena actuación de los andorranos. Puso el foco en dos de sus exteriores, su motor anotador en el Carpena. "Ellos jugaron un buen partido, sus jugadores referencia como Hannah o Senglin nos hicieron muchísimo daño. Defendimos bien, pero tienen talento y personalidad", aseguraba el técnico de Níkea, que era cuestionado por las posibilidades de play off del equipo malagueño: "Tenemos los partidos que tenemos, hay que dar todo lo que tiene cada uno. Vamos a jugar dos fuera de tres. No sé si hay tiempo o qué vamos a hacer. Hay que seguir. No es el momento de reaccionar, el equipo reaccionó hoy, pero todos los equipos que juegan contra nosotros tienen una tremenda confianza. Pedir un esfuerzo más de todos. Vamos a luchar y a ver qué pasa".

Se le pidió hablar sobre el momento del Unicaja y se limitó a decir que no era el momento para sacar conclusiones. En anteriores ocasiones sí lo hizo, aunque tras esta derrota mostró un rostro más abatido. "Cuando acabe la temporada voy a hacer la conclusión, ahora mismo no la voy a hacer", decía Katsikaris, que también era preguntado por los árbitros. Darío Brizuela acabó expulsado por dos técnicas y antes se habían dado algunas acciones dudosas. "No voy a hablar más de los árbitros", terminaba.