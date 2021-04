Hay un partido importante hoy en el Carpena, aunque no lo parezca. Además, como maniobra poco inteligente, se solapa con el Clásico de fútbol, sobre el que se posan millones de miradas. El foco mediático está ahí y sólo ahí. Han sido y son días convulsos en el Unicaja, donde además coincidió con el descanso competitivo. Pero esta tarde el equipo malagueño puede dar un paso grande hacia el play off. La octava plaza, si el Joventut no falla es el único billete, será una pelea de cuatro equipos. Y dos de ellos se miden en Málaga este sábado. Un triunfo cajista dejaría al Morabanc Andorra a dos victorias más el average a falta de ocho encuentros. El premio es demasiado suculento.

No le quedan muchas balas al Unicaja para darle algo de purpurina a la temporada. Siquiera el play off es el único asidero al que agarrarse. La derrota frente al San Pablo Burgos escoció y dejó frío. Trajo a escena problemas que se pensaban olvidados ya. Y vino a confirmar una realidad, hay un techo competitivo muy inferior al que se pensaba. Y es ello lo que tiene al equipo como lo tiene, con el octavo lugar como aspiración. Katsikaris, que no lleva tres meses en el cargo, volvió a hacer una radiografía dura y sincera. Y se agradece esa claridad con un micrófono delante. "Estas dos semanas me dan la oportunidad de poder cambiar un poquito la mentalidad. Somos un equipo que tenemos talento, que podemos anotar, pero que no es suficiente para ganar partidos. Ahí he intentado apretar más la mentalidad, no sólo en físico", aseguraba el griego.

Habrá una ausencia de trascendencia en los locales. No estará Yannick Nzosa, en el primer partido que se pierde por problemas físico desde su impresionante irrupción en la élite. Curiosamente fue en Andorra donde se abrió camino la mejor noticia de este curso. Viendo el vaso medio lleno, una buena oportunidad para reivindicarse para Rubén Guerrero, que había perdido peso en la rotación. Sale el congoleño del roster y entra Carlos Suárez, que por la estructura de esta plantilla es pieza clave cuando está. Se le dieron bien al Unicaja los tres parones anteriores, habiendo hecho pleno de victorias. Ya se conoce el valor de la de hoy.

"Ahora mismo no somos el Morabanc Andorra", decía tajante Ibon Navarro antes de partir hacia la Costa del Sol. Y tiene mucho de verdad lo que afirma el entrenador vitoriano, que está al mando de un equipo en cuadro en un tramo importante de la temporada. No podrá contar con hombres importantes como Moussa Diagné, Tyson Pérez o Nacho Llovet, contándose las bajas hasta por siete. Más una desconocida, la de un jugador que dio positivo por COVID-19 en las últimas horas. No debe pararse mucho en ello el Unicaja, que ya recibió al Burgos en un escenario similar. Una tarde para dar un paso de gigante o complicarse.