La primera canasta de Jaime Fernández tras la operación

Jaime Fernández está en el principio de un largo camino de recuperación después de que hace poco menos de un mes se operase de los dos talones. Le esperan seis meses en el dique seco, pero el jugador dejó una imagen para la esperanza en sus redes sociales. El madrileño subió un vídeo corto a Instagram donde sale lanzando a canasta, y metiendo, con las dos piernas inmovilizadas y con las muletas justo detrás apoyadas en un banco. Puede no ser más que un vídeo, aunque sin duda en un símbolo inequívoco de que todo marcha bien para el exterior del Unicaja, que, lógicamente, no estará disponible para el play off de la ACB.

Unas imágenes que no aceleran procesos, porque se trata de una recuperación compleja, pero que sí transmite una buena noticia. También para el ánimo de Jaime, que pasó momentos complicados durante la cuarentena porque ni el parón había limitado las molestias que ya venía arrastrando durante meses. Tomó la decisión de pasar por quirófano y ha comenzado el proceso para volver a las pistas. Se le espera con la próxima temporada empezada. "Empieza un camino complicado, y de mucho sacrificio pero lo voy a dar todo para volver al 100%", era el mensaje positivo que lanzaba tras ser operado. Ahora se encuentra en Madrid y está previsto que en unas semanas vuelva a Málaga para hacer la rehabilitación con los servicios médicos del club malagueño.