Casimiro: "Está la dificultad de no saber qué Buducnost te vas a encontrar ni qué jugadores"

La visita del Unicaja al Buducnost está plena de incertidumbre. Se conoció de manera definitiva que se jugaba el partido poco más de 48 horas antes del choque. Mijovic, técnico del conjunto montenegrino, dijo que tenía a nueve jugadores disponibles, pero no trascendieron sus nombres y no lo hará hasta el calentamiento. Una situación excepcional de la que hablaba Luis Casimiro en la previa. "Es un partido difícil por varias circunstancias. Primero por ellos son muy buen equipo y a eso le sumas que últimamente se han reforzado con Mitrovic y Della Valle. Eso lo hace más largo todavía. Y luego la dificultad de no saber qué equipo te vas a encontrar ni qué jugadores van a poder jugar porque llevan dos semanas sin competir. Eso hace que el trabajo sea de mayor dificultad, pero debemos pensar primero en nosotros y en hacer un buen trabajo, en seguir en la línea de solidez que estamos mostrando", decía el manchego.

"Vivimos el presente y el ritmo de competir cada tres días, nos hace estar muy centrado en la mejora del equipo en los entrenamientos. Lo ves de perfil y preguntas si se puede jugar o no, pero a mí me llegaba que había bastantes posibilidades de jugar porque conforme iba pasando el tiempo iban recuperando efectivos y entonces creíamos que se iba a jugar en todo momento. Lo que nos gustaba era jugar, poder seguir compitiendo y no tener que retrasar partidos porque siempre es bueno seguir compitiendo", aseguraba el entrenador cajista de sus sensaciones en la previa: "Hemos hecho cosas bien, creo, el equipo ha trabajado bien en sentido para protegerse. Y también hemos tenido suerte porque es un factor de suerte, de estar en el momento adecuado o no estar. Queremos poder seguir en esa línea de trabajo y que eso no afecte mucho a la planificación del equipo".

En el Moraca de Podgorica puede conseguir el pase al Top 16 el Unicaja si gana. "Que podamos conseguir la clasificación matemática es bueno, pero creo que lo mejor hasta ahora es que el equipo ha pensado en el presente, en el siguiente partido que ha tenido, en no hacer cábalas para el futuro. Eso es lo que tenemos que seguir manteniendo. El estar concentrados y no pensar en nada más que el partido que jugamos", explicaba Casimiro, que ponía en valor las nueve victorias en los últimos 11 partidos: "El equipo viene dando buenas sensaciones, los jugadores cada vez se sienten con más confianza, más capacitados, con más seguridad. Eso se está notando a lo largo de las semanas y por eso el rendimiento es el que es ahora mismo. No nos podemos dormir, sabemos de la dificultad que tiene mantenerlo. Estoy valorando el grado de mentalidad para afrontar cada partido como si fuera el último".

La expedición malagueña se desplazará en el mismo día a la capital de Montenegro en un vuelo chárter. "Viajamos también en el mismo día contra el Gran Canaria y no nos fue mal. Como resultado salió bien porque además de ganar el equipo estuvo concentrado, no nos despistó el viajar en el día. Es una buena oportunidad para aprovechar que podemos viajar con un muy buen horario para que descansen. Hay que tener un poco más las luces de alarma encendidas en el sentido de concentración, que no nos despite nada para jugar el partido y volver. Cada vez que podamos hacer esto lo mejor es hacerlo ahora mismo, siempre que las condiciones de recuperación sean buenas, porque evitas muchas situaciones de riesgo y creo que es lo mejor", terminaba.