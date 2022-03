Casimiro: "Siempre me he sentido muy querido en el Carpena"

Luis Casimiro regresaba por segunda vez a Málaga después de su salida el año pasado del Unicaja. Se marchó en esta ocasión derrotado con el Coosur Real Betis, que está colista en la ACB. El manchego analizaba el tropiezo en el Carpena. "Tuvimos un partido complicado, varias veces el Unicaja nos cogió 10 puntos o más y volvimos al choque. Competimos en el tercer cuarto tuvimos dos opciones y ahí no pudimos volver con 12 minutos por delante. Cuando el partido se compitió de verdad tuvimos demasiados errores, pérdidas de balón y no controlar el rebote. No pudimos hacer mucho más por eso cuando estábamos en el encuentro. Nuestros problemas fueron claves. El Unicaja nos sacó mucha ventaja penetrando y tuvo buenos porcentajes, estuvieron acertados", aseguraba.

El entrenador verdiblanco continuaba con su razonamiento sobre el choque. "El equipo hizo buenos porcentajes, 36% en tiros de tres y 52% en tiros de dos. Algún tiro fácil si fallamos. Pero el problema fue en las pérdidas de balón en la primera parte y en no controlar el rebote. El Unicaja tuvo nueve rebotes ofensivos en el primer tiempo, eso nos costó mucho. A pesar de eso estábamos en el partido. Fue producto de no acertar, de no tener ese rebote y los dejamos correr. Este Unicaja corre otra vez, juega a campo abierto y es complicado", añadía: "Nosotros tenemos que jugar en base a las características que tenemos, yo a Evans no lo puedo hacer jugar andando. No va a saber. Nosotros tenemos que intentar sacar el mayor producto de los jugadores que tenemos. Tenemos que ser nosotros mismos y ahí cometer menos errores".

Casimiro no ve al Unicaja en la lucha por la permanencia. "Tenían que mirar de reojo, pero no estaban metidos de lleno en el descenso", afirmaba el entrenador, que agradecía el buen recibimiento de la afición cajista: "Quería agradecer al público del Carpena esos aplausos. A mí el Carpena siempre me ha tratado bien porque los que vienen al 90% siempre están con el equipo. Siempre me he sentido muy querido. Pero en redes siempre hay gente que le da ganas de decir lo que quiera. El Carpena se ha pronunciado con aplausos y yo se lo agradezco. ¿Esto lo recogerá alguien? El que quiera que sí y el que quiera que diga que el Carpena me sigue maltratando".