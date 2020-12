El Unicaja encajó la primera derrota de la temporada en la Eurocup en el Carpena. Le pasó por encima el ratiopharm Ulm, eliminado matemáticamente antes del partido, que se soltó para despedirse con una alegría. También era un bues escaparate para muchos de sus jugadores. "Un partido muy intenso, duro, creo que ellos estuvieron sobre todo en el primer tiempo mucho mejor en el aspecto de llevar el partido a un terreno físico. Jugaron bien en la línea exterior y nos costó jugar fluido. No pudimos contener muchas situaciones donde sacaron ventaja también. Fueron 32 puntos desde el tiro libre, nos debemos adaptar al arbitraje y no cometer tantas faltas. Se merecieron ganar y al final se llevaron el partido", comenzaba Luis Casimiro en su análisis.

Los malagueños pasan como segundos al Top 16, lo que le conduce al Grupo E, que aún está por definir. "Ahora mismo puedo analizar desde el enfado de haber perdido un partido, no va a ser un análisis muy objetivo. No me hubiese gustado perder y perdimos. Había dicho que posiblemente no se sabe qué grupo puede ser mejor. Sólo puedo analizar una derrota y no pensar más allá. Estoy frustrado, cuando recuperemos la calma y el trabajo y acaben los grupos será momento de analizar en qué grupo estamos. Para mí esta derrota es dolorosa", respondía cuando era cuestionado por los emparejamientos.

"No tiene por qué, cada equipo tiene una idiosincrasia diferente. Dependiendo de cada equipo uno será más físico y otro no, no es ningún aviso. No nos deberían haber sorprendido con esa agresividad y dureza y nos costó meternos en esa línea física. Cuando entramos cometimos errores, ya en el descanso llevábamos demasiados regalos en el tiro libre y tenemos que adaptarnos al arbitraje para sacar provecho del mismo", insistía Casimiro, que explicaba la razón para no darle más minutos a Jaime Fernández después de abrirse una herida en la barbilla: "No lo quise forzar, se notaba que le falta condición física y ritmo y tenía una ligera tirantez. Espero que pueda seguir sumando minutos de trabajo y de entrenamiento. Cuando se dio el golpe y estaba con sensibilidad en el lugar de la lesión no quisimos arriesgar para nada".