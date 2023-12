Los momentos que han marcado el 2023 del Unicaja

Es difícil encontrar un año donde haya una gran selección de hitos y momentos a destacar en el Unicaja. Así fue este 2023, que queda enmarcado como de los más icónicos en Los Guindos. Se ha podido saborear a gusto, especialmente por dónde se venía, una vía de escape inconcebible porque el club se encontraba en un momento delicado. Y se mira al 2024 con un gran optimismo. Antes, hacer balance de estos doce meses, repletos de felicidad y hechos históricos que contar. Por orden cronológico, estos fueron los que marcaron un 2023 que ya se marcha:

La Copa del Rey o la hazaña de Badalona

No podía ser otro para empezar. La Copa del Rey más difícil de concebir fue lograda por el Unicaja en Badalona. El Olímpic, catedral del baloncesto español, fue testigo de una proeza sin parangón del equipo de Ibon Navarro, por aquel momento novel en grandes escenarios. Pero explotó durante un fin de semana mágico, del que todavía uno se pellizca. El quinto título en la historia del club, cuando parecía que el Unicaja iba a tardar en tocar plata. El plan de Ibon, la Copa de Bruno, el hijo de Brizuela, encargado de poner la pasarela en unos cuartos de final ante el Barça donde se empezó a creer en el sueño, se mejoró la versión ante el Real Madrid, que acabaría ganando la Euroliga, y se remató el fin de semana con Lenovo Tenerife, modelo del Unicaja para un futuro y una bestia negra reciente. Desde 1953 no se eliminaba a Madrid y Barça. La Copa que no tiene comparación con las demás. Alberto Díaz y Darío Brizuela la elevaban al cielo un 19 de febrero de 2023. Hay tanto que rescatar de aquellos días: la lección de Will Thomas frente al Barça desde el poste bajo, la no canasta de Laprovittola, cómo se pasó por encima del Madrid con un baloncesto excelso, para muchos el mejor partido que ha jugado el equipo en estos 18 meses, o la aparición de Tyson Carter, posterior MVP, para desatascar la final y traer una Copa que Málaga la abrazará para siempre. Las imágenes en el aeropuerto o la celebración por las calles de la ciudad. Piel de gallina al echar la vista atrás.

Ibon Navarro y Juanma Rodríguez, atados

Un mes después de la Copa, el Unicaja anunciaba la renovación de Ibon Navarro, que ya había quedado bien encarrilada antes de Badalona, pero que había que terminar de sellar. Con el vitoriano en su gran momento de estatus, pero el club cristalizó la suya y la de Juanma Rodríguez, director deportivo. Ambos hasta 2026 y atados para construir el Unicaja del futuro. "Para mí es un momento de satisfacción, convencimiento, de las personas que tengo aquí al lado, los arquitectos de nuestro proyecto. Hemos llegado a un acuerdo para que ambos continúen en base a resultados, ideas y filosofía, con el convencimiento de consejo de administración. Que se tenga claro cuáles son las patas del proyecto. Estamos muy contentos de como se han ido desarrollando las cosas. En todo momento fue Juanma el que aposto por Ibon, viéndoles trabajar tenia claro que era lo mejor, el ingeniero y el arquitecto. La continuidad en los proyectos es lo que lleva a los éxito en el futuro. Con los cimientos ya puestos, iremos comunicando las negociaciones avanzadas en unos, perfiladas en otros, que vayan continuando en el Unicaja a partir de la próxima temporada. Es un honor contar con estas dos personas. La simbiosis perfecta", explicaba López Nieto en ese acto de renovación. Una foto muy potente.

La cascada de renovaciones en la plantilla

Ahora, el Unicaja empezaba a anunciar renovaciones en su plantilla. Difícil porque se podía barruntar un riesgo de fuga, por el éxito de la Copa, y porque a Málaga se le veía como un buen caladero para los equipos de Euroliga. Hubo interés por la mayoría, pero el club tuvo el poderío y la capacidad de persuadir a todos. El primero que firmó fue Kalinoski y ya llegaron los Perry, Djedovic, Brizuela, Kravish, Osetkowski o Ejim. Luego vinieron con cuentagotas. Se pudo convencer a Will Thomas, Sima caló al llegar por Lima, también apalabrado, se ejerció la opción por Barreiro; mientras que Tyson Carter fue la que se hizo de rogar por temas burocráticos. Un mensaje contundente por parte del club, el continuar con la plantilla al completo, pese a los costes y riesgos. Operación que sonaba difícil, pero se completó con éxito.

La tensa eliminatoria de BCL ante UCAM Murcia

El 24 de marzo, Unicaja y UCAM Murcia quedaban encuadrados en una eliminatoria de BCL. Pero a partir de extraer esas bolas, empezó una sucesión de declaraciones peligrosas, que dieron a la serie una tensión altísima. Sito Alonso leía unas declaraciones de Ibon Navarro en sala de prensa. "Me voy a remitir a las palabras que dijo Ibon hace unos días antes del sorteo", decía antes de leer las declaraciones. "Nos conocemos demasiado y esto es una ventaja para el equipo de menor nivel". Pero el gran incendio llegó por Alejandro Gómez, director general de UCAM Murcia, que ponía bajo sospecha a la BCL. "Tenía la sensación de que nos iba a tocar el Unicaja. Desde que vi el cuarto en Atenas, si la Champions se caracteriza por algo es ser caseros. Si ves el último cuarto del Málaga en AEK... Son entendibles algunas cosas. Creo que un patrocinador importante de la Champions es Andalucía, es importante que la Champions ha negociado con Málaga, si se clasifica, que pongan el dinero del canon, que es una cantidad muy, muy importante, para hacer la Final Four allí. No estamos jugando en igualdad de condiciones en la competición". Fueron días de nerviosismo, de movimiento en redes sociales entre ambas aficiones. "Se ha caldeado mucho el ambiente, esto es baloncesto", llegó a afirmar Ibon Navarro. El cruce entre Sadiel Rojas y Jonathan Barreiro en el primer punto en Málaga o un final del segundo partido en Murcia que saltó por los aires. Pero el Unicaja pasó por encima del UCAM: 83-67 y 74-96. Billete para la Final Four de Málaga.

Palo en la Final Four de BCL

La Final Four de BCL en Málaga terminó en tristeza, la única mancha del año 2023. La primera vez que el Unicaja sintió la presión, por todo lo que se movilizó la ciudad esos días. Derrota con el Telekom Bonn que silenció el Palacio (67-69). Partido en el que nunca estuvo cómo, con Toumas Iisalo, técnico de los alemanes, espiando los tiempos muertos de Ibon Navarro. Pero fue superior el posterior campeón, aunque Perry tuvo lanzamiento para ganar el partido. Más de 6.000 aficionados malagueños en el Carpena y toda esa mochila que no se supo canalizar. "Seguro que al equipo le ha afectado la presión, seguro... seguro. Es el típico partido que nadie quiere jugar mal, todo el mundo quiere jugar bien, que todo salga perfecto", decía Ibon Navarro tras ese Unicaja-Bonn. A partir de ahí arranca una cuenta pendiente con la competición. Una lección que recuerda la dificultad de ganar títulos. El Unicaja irá a por la BCL en 2024 y demostrar que se aprendió de aquello.

Un tercer puesto en ACB enorme

Pero el Unicaja pudo reponerse del golpe en BCL. Acabó la Liga Regular de ACB con 24-10, quinta posición y un play off con Lenovo Tenerife que se visualizaba igualado. Un inicio de duelos casi consecutivos que empezó en el partido de consolación de BCL (79-84), el Unicaja ganó la penúltima jornada regular (75-71). Pero lo importante era esa serie donde los de Ibon Navarro aplastaron al equipo memorizado de Vidorreta: 59-72 en La Laguna, con una exhibición defensiva y física, para cerrarlo en el Carpena por 97-74. Dos nuevas maravillas. Al Unicaja le esperaba un Barcelona enrarecido, adentrado en el caos porque se hablaba mucho de salidas, finiquitos, etc. 84-81 ganaron los azulgranas el primer punto, pero el Unicaja fue capaz de rescatar el factor cancha (79-88). El único partido que perdió el Barça en todos los play offs. En Málaga exhibió el poderío (79-90 y 75-87). Pero la sensación es que se le miró a la cara al campeón de ACB, que la temporada fisicamente pasó factura. Y el Carpena agradeció el curso con una secuencia emotiva, con todo el pabellón al completo mientras el equipo permanecía unos minutos en la pista. Parecía que el Unicaja había pasado a la final. Una noche de alegría porque el Palacio sentía que el equipo cajista ya se codeaba con los mejores.

Ascenso del Unicaja Mijas a Liga Challenge

Otro éxito en el final de la 22/23 fue el ascenso del Unicaja Mijas a Liga Challenge, categoría de plata del baloncesto nacional. Un proyecto recién nacido, una mayoría de jugadoras sin experiencia en la élite, peaje que en la mayoría de ocasiones requiere su tiempo y forma. Pero ese descaro del conjunto de Jesús Lázaro, que regresaba hace unas semanas al banquillo, con una identidad muy trabajada, llevó a las malagueñas a arrasar en Inca (Mallorca), semana perfecta en esta Fase de Ascenso, mostrando el potencial de un grupo de jugadoras que estaba preparado para estas cotas. Haciéndolo además con sufrimiento en un partido durísimo frente a Mataró (56-54), que tuvo un triple para que el destino fuera opuesto, pero el destino sonrió, se merecía por cómo ha sido el curso, una montaña rusa, pero con un final inmejorable, con tintes épicos. Aún en fase de aclimatación a Liga Challenge, con un balance de 4-11 y un grupo que no alcanzado aún su pico.

La bomba Brizuela y la llegada de Taylor

Tiene que ser uno de los momentos del año por inesperado. Cuando parecía un verano tranquilo en Los Guindos, cerrado por vacaciones. El Barcelona rajaba el plan del Unicaja con el fichaje de Darío Brizuela. Revés emocional por lo que significaba el donostiarra en el club y porque iba camino de figurar en los principales listas estadísticas en la historia cajista. Pero dejó 1.2 millones en caja y Juanma Rodríguez actuaba con celeridad para llamar a Girona y fichar a Kameron Taylor, uno de los mejores exteriores de la ACB, por una cantidad cercana a los 100.000 euros. Una operación económica enorme, y deportivamente a la par porque Taylor ha caído de pie en ese encaje. Además, el club pudo disponer de más músculo para lanzarse a por Tyson Pérez, fichaje que se anunció el 11 de octubre, pero que quedó madurado en verano.

Alberto Díaz, al Mundial y renovación vitalicia

Alberto Díaz, gracias a su eclosión en el Eurobasket, se convertía en el cuarto malagueño en jugar un Mundial de baloncesto, tras Nacho Rodríguez, Carlos Cabezas y Berni Rodríguez. Una concentración que arrancó el 26 de julio, donde todo transcurrió con normalidad, hasta que un España-Canadá, jugado en Granada el 18 de agosto, puso en serio riesgo la participación del capitán del Unicaja. Una hiperextensión de rodilla que le llevó a vivir horas angustiosas. Paso los chequeos y se montó en el avión directo a Yakarta, donde España se marchaba en la segunda fase. También participó Kendrick Perry con Montenegro, mientras que Melvin Ejim obtenía una medalla de bronce con Canadá.

A las horas de llegar a Málaga, el Unicaja anunciaba la renovación de Alberto Díaz hasta 2028, con aire vitalicio para que el canterano pueda colgar las botas en Málaga. "Estas vinculaciones no se ven prácticamente en el deporte, significa que apuestan por mí, lo que confían y no se puede rechazar, poco más se puede pedir. Ya soy un veterano en la plantilla, es una decisión importante: acabar mi carrera en el club y le das más vueltas. Pero ha sido sencillo. El Unicaja a todos los niveles ha hecho todo para que estuviese cómodo, ellos siempre tienen un gran trato conmigo. Es un contrato largo, uno lo tiene que poner en perspectiva. Es una situación que he meditado mucho, pero tenía claro que quería estar aquí los próximos cinco años. No te esperas tener ese contrato vitalicio", comentaba en el acto de su renovación.

Fallecimiento de Serguei Babkov

El 26 de agosto moría Serguei Babkov a los 56 años, a causa de un infarto. Una de las grandes figuras en la historia del Unicaja, parte de ese icónico equipo de la década de los noventa; subcampeón de la ACB en el 95. Cinco años del ruso en Málaga, conocido como el Zar, por un talento especial, jugador que conmovió a toda una generación y que se convirtió en uno de los más preciados de ese Unicaja. Mantenía cierta relación con la ciudad, pasaba temporadas en la provincia y siempre ha cuidado ese vínculo con todo el club y su entorno. Carisma singular, de ahí una pérdida que conmovió por su huella en el baloncesto malagueño. Jugó 213 partidos con el Unicaja con una media de 16.6 puntos por partido y un 38% en triples, escolta con una finura que pocas veces se ha contemplado en Málaga, de esos jugadores que impulsaron el crecimiento del club antes de adentrarse en la máxima élite europea.

Pretemporada accidentada, el Costa del Sol más especial y la fiesta de Dylan

El Unicaja 23/24 echa a andar el 14 de agosto. Una semana antes, Yankuba Sima sufría una rotura en el gemelo izquierdo, que ya empezaba a complicar la preparación. Sin los mundialistas y el gerundense. Pero lo preocupante fue la fascitis plantar de David Kravish, que ya arrastraba de la temporada pasada, y dejaba a Ibon Navarro sin su pareja de cincos. Llegó Ilimane Diop como temporero, pero nunca funcionó. Aumentar la carga en una plantilla que llegó a un buen punto físico a septiembre, arrasando en los primeros amistosos, pero esfuerzo que se terminó pagando semanas más tarde. Lo mejor de esa puesta a punto fue ver un Unicaja-Real Madrid en el Carpena, último partido del Costa del Sol, y con 10.642 espectadores en el Palacio. Se pasó por encima del equipo blanco (83-66), dentro de la anécdota, y el equipo empezaba a dar avisos.

Pero lo más especial de esa jornada fue la famosa fiesta de Dylan Osetkowski, aún pendiente tras el título de Copa. Se pudo llevar a cabo en la puerta principal del Palacio. Comidas, bebidas, DJ y toda la plantilla malagueña cerca de los centenares de aficionados que se acercaron a a ese punto. Fotos y firmas, con el californiano como alma del guateque. Promesa cumplida.

Gran papel en la Supercopa

El primer objetivo de la temporada 23/24 fue una Supercopa ACB donde se estuvo a la altura. El Unicaja viajaba a Murcia mermado, con la resaca de los mundialistas, sin su pareja de pívots; pero con una seguridad alta después de lo visto en la preparación. Un marco extraño. Con el colmillo afilado y aprovechar que el equipo ya tenía un recorrido de la temporada anterior, mientras otros bloques estaban aún en construcción. Se superó al UCAM Murcia en la semifinal (74-79), partido que fue áspero, físicamente durísimo y que terminó casi a la medianoche, con el Real Madrid ya en el hotel. No hubo margen al descanso, cena que se produjo casi a las 2:00 de la madrugada. A jugar una final con ojeras y una fatiga altísima. Y el equipo no anduvo lejos de ganar el título. Ganaba el Unicaja a siete minutos del final (69-66), pero se acabó perdiendo por 81-88. Falto de piernas y gasolina. Hubo momentos de oler sangre.

Una racha en ACB grandiosa

El Unicaja se guardó otra maravilla del 2023 para el final. Después del 1-3 inicial en ACB, comienzo titubeante, con una derrota inesperada en Zaragoza, ante Valencia Basket en el Carpena u otro tropiezo feo en Gran Canaria, el equipo malagueño cogió una velocidad asombrosa. Desde ese Gran Canaria-Unicaja del 8 de octubre, no ha habido un tropiezo liguero. Empezó con el Joventut y luego vinieron Baskonia, Río Breogán, Obradoiro, Girona, Real Madrid, Bilbao Basket, BAXI Manresa, MoraBanc Andorra, Covirán Granada, UCAM Murcia y la última frente al Barcelona. Mención especial ese triunfo grandioso en el WiZink Center ante el Real Madrid (93-99), donde el Unicaja llegó a ir perdiendo por 21 puntos (62-41) en el tercer cuarto, pero puso los grilletes al campeón de Europa y actual líder de ACB y Euroliga. Una mañana maravillosa y que queda grabada en este 2023, al igual que ganar en el Buesa Arena (84-93) y clausurar el año natural con el 91-71 aún reciente ante el Barça. Otra noche para el recuerdo y que puso el cierre "que el equipo merecía" como afirmaba Ibon Navarro. Esa racha aún está activa, ya es es de doce, el mejor registro en la historia del club. A ver dónde queda.