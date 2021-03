La opinión de Waczynski sobre la retirada de la capitanía de Polonia

Adam Waczynski vivió un episodio extraño con Polonia, donde pasó de ser el capitán y hacer historia en el Mundial de China a no ir convocado. "Es un escándalo", llegó a decir Marcin Gortat, una figura respetada en el baloncesto polaco. Después de la agria disputa con el seleccionador y el presidente de la Federación, el alero del Unicaja volvió a defender la camiseta de su país en las ventanas pasadas de febrero. Ahí inició un proceso de vuelta a la normalidad con los Juegos Olímpicos de Tokio en el horizonte y como reto. El cajista habló abiertamente en una entrevista para SportoweFakty cómo vivió ese regreso y el hecho de que se le retirase de manera definitiva la capitanía.

"No hay que esconder que algunas cosas quedaron inconclusas, inexplicables, lamentablemente siguen ahí. Me han llamado a filas y nunca rechazaré al personal. Es un gran orgullo. Yo iba con la idea de representar a Polonia con dignidad. También quería organizar una reunión para explicar todo a los jugadores y funcionó", explicaba Waczynski, que aprovechó la coyuntura para reunirse con sus compañeros y darle su versión: "Con todo el equipo, quince jugadores. Quería hablar con todos. Aclara algunas cosas para poder seguir adelante. Creo que esa reunión era necesaria tanto para mí como para todo el equipo".

El jugador ahondaba en sus explicaciones. "Dije que siempre estaba luchando por todo el equipo, por algunas cosas que simplemente me pidieron que hiciera. Como todo el mundo sabe, en las declaraciones del presidente y del técnico, había temas por los que estaba luchando por mis intereses, no por los intereses del equipo, lo cual no era cierto. Hice todo solo pensando en el equipo", añadía, mientras confirmaba que sí habló con Myke Taylor: "Tuvimos algunas conversaciones durante el campo de entrenamiento. Son relaciones puramente profesionales. En la primera conversación, el técnico me presentó la situación de que yo empezaría el partido contra España desde el banquillo y no sería el capitán del equipo. Dijo que fue su decisión".

No sucedió lo mismo con el presidente de la Federación: "No tuvimos ninguna conversación durante el campo de entrenamiento. Vi al Sr. Piesiewicz por primera vez en el vestuario después del partido con Rumanía. Saludó a todos, no hubo oportunidad de hablar. Creo que una conversación así ayudaría, pero no espero nada", afirmaba Waczynski, que no está sorprendido por no ser ahora el capitán de Polonia: "Estaba esperando esto. Incluso con esa actitud, iba al campo de entrenamiento. Para mí, lo más importante es que los jugadores no me sacaron de este rol. Me haría daño si fuera una decisión de equipo. Pero siempre intenté ser el capitán en el campo y en el vestuario. No he escuchado una mala palabra de los muchachos sobre mi trabajo como capitán y eso me fortalece. Me siento responsable de esta banda todo el tiempo. No me importa si soy capitán o no, siempre actuaré igual. Es importante no estar solo en papel. Seguí diciéndoles a los jugadores más jóvenes que si tenían alguna pregunta o problema, siempre podían contar conmigo. Si puedo, siempre estaré feliz de ayudarlos".

"Quiero continuar mi carrera en Málaga"

Es la quinta temporada de Adam Waczynski en Málaga, sólo con Alberto Díaz y Carlos Suárez con más tiempo en la plantilla. "Recientemente me di cuenta de que el tiempo vuela solo. Reconozco que vivir en Málaga es muy agradable. Pasé muchos buenos momentos aquí con mi familia, tanto en términos de baloncesto como de vida. Nos instalamos aquí. Realmente no sabes cuando todo salió volando. Tengo suerte porque estoy en un gran club y en un gran lugar", reflexionaba: "Por supuesto. Tuve la suerte de ganar en mi primer año la Eurocup. El año siguiente jugamos la Euroliga. Más tarde volvimos a la Eurocup. El equipo volvió a tener grandes planes, pero lamentablemente no se ha logrado este año, por lo que es un incentivo para trabajar aún más duro. Sería genial volver a aquellos tiempos que recuerdo perfectamente. Fue un gran año. Los aficionados celebraron este éxito durante muchas semanas, incluso hoy en día mucha gente comenta sobre esa temporada. Nadie nos quitará estos maravillosos momentos".

Sobre esta temporada hablaba el alero. "Es difícil, aunque tuvimos nuestros momentos. Antes de la selección en noviembre ganamos 13 de los 14 partidos, combinando ACB y Eurocup. Más tarde, en el período entre ventanas, no jugamos tan mal, pero no pudimos ganar. Ha habido un cambio de entrenador. Es mejor, pero ya era demasiado tarde para salvar los cuartos de final de la Eurocup. Nos quedamos con la pelea en la ACB. Queremos estar en el play off. Soy positivo", aseveraba, mientras mostraba su deseo de seguir en el Unicaja más allá de junio: "Mi contrato es válido, pero tiene varias opciones. Intento jugar lo mejor que puedo porque quiero continuar mi carrera en Málaga. Esta temporada me está yendo muy bien. Quiero mantenerme en este ritmo".