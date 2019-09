Vuelve la Liga Endesa, vuelve el Unicaja, pero no arranca una temporada cualquiera. El equipo de Luis Casimiro se pone en marcha ante el Baxi Manresa en el Nou Congost (20:00, Movistar Deporte) con una plantilla transformada y un carro de ilusiones. Es año de Copa del Rey en el Martín Carpena, de vías nuevas hacia la Euroliga. Se ha conformado un grupo interesante que necesitará tiempo, pero que transmite mensajes de ambición. El curso 2019/20 ya está aquí y con él, como siempre, ese cosquilleo en el estómago de los nervios del primer día.

No ha sido un verano sencillo. El Unicaja regresó al trabajo el 10 de agosto marcado por el Mundial de China. Muchas de sus piezas estaban aún comprometidas en la preparación de sus selecciones y no regresaron hasta ser descartadas, en los casos más tempraneros como Avramovic y posteriormente Jaime Fernández, o hasta que no acabó la cita internacional, como Waczynski, Ejim y Toupane, los últimos en incorporarse. Indiferentemente, ninguno de ellos tuvo descanso. Circunstancia que ha dejado ver un equipo con la chispa justa y falto de acople. Luis Casimiro no ha dirigido una semana entera a su plantilla al completo en todo el verano.

El equipo deja detrás un balance de cinco derrotas y una victoria, ante el Herbalife Gran Canaria. El rodaje tendrá que llegar durante los primeros compases de la competición, una pretemporada dentro del mismo curso, vistas las circunstancias. No es solo una cuestión de encaje para los fichajes, también de ganar clarividencia y chispa en los Alberto Díaz, Carlos Suárez o Jaime Fernández. El caso del madrileño es el más claro, él mismo decía que su preparación "no ha sido muy buena" en la gala de presentación de la Liga Endesa. Y después de ser el gran nombre del pasado Unicaja, está llamado a volver a serlo en el que llega después de blindar su contrato.

Pese a ello, las complicaciones se relativizan y lo que se transmite es ilusión. Es lo palpable en el ambiente y lo que transmite el técnico, que entra en una temporada crucial para su futuro. Luis Casimiro inicia el último año de su contrato con un mensaje de optimismo en sala de prensa. "Estoy expectante, con ilusión, con ganas. Me gusta mi equipo trabajando, construyendo, me encuentro feliz", expresaba ayer en el Carpena, antes de que el equipo partiera rumbo a Manresa.

Luis Casimiro también afronta un curso clave en el que acaba contrato con el conjunto malagueño

El de Villamayor de Calatrava tiene la presión encima de mejorar un curso 2018/2019 que acabó con sabor amargo. Casimiro imprimió su sello, se vio un Unicaja veloz y dominante desde el juego exterior. Hubo tramos de la temporada donde el Martín Carpena vibró, pero a la hora de la verdad, tanto en Eurocup como en el play off ante el Valencia, el equipo acusó el exceso de especialistas y una falta de dureza que este verano se ha intentado paliar con perfiles muy diferentes.

El físico fue el objetivo perseguido este verano en la planificación que inició Carlos Jiménez y completó Manolo Rubia. Llegaron jugadores como Melvin Ejim, Deon Thompson o Frank Elegar. Se sumó a Gerun, el máximo reboteador ofensivo de la ACB el pasado curso, y a última hora se encontró la opción de lujo de Axel Toupane ante la desgraciada lesión de un Dragan Milosavljevic que estaba llamado a ser nuevamente importante. Por fuera, desequilibrio con Josh Adams y Avramovic. Congeniaron en pretemporada, la doble A apunta maneras.

El primer viaje es de nota. En cuestión de dos años, el Nou Congost ha pasado del lamento a Europa. Tras meterse en play off recién ascendidos de la mano de Joan Peñarroya, los catalanes inician un nuevo proyecto con una figura del banquillo como Pedro Martínez y la ilusión de la FIBA Basketball Champions League. Para ello, se arman con un grupo que congenia veteranos y sobre todo proyectos de jugadores semejantes al malagueño Francis Alonso, cedido en Fuenlabrada.

Es el caso del base Frankie Ferrari (23 años), que promedió 15 puntos y 5.6 asistencias en la NCAA y disputó la Liga de Verano con Utah Jazz. También el del combo Jordan Davies, quien registró 23.5 puntos y estuvo en el estío con Denver Nuggets. En el otro lado, firmaron al base de Gipuzkoa Daniel Pérez y al veterano Eulis Báez y mantienen a un hombre clave como el ex cajista Ryan Toolson, que la pasada campaña promedió 13.4 puntos y ha renovado hasta 2020. Por dentro, músculo con el pívot David Kravish, llegado de rusia, o los jóvenes Jordan Sakho y Yankuba Sima, este último ausente por una lesión en el gemelo. En definitiva, una buena piedra de toque en este arranque con mucho por acoplar, pero con la ilusión por bandera.