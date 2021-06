El reto de explicarse

El Consejo de Administración del Unicaja previsto para ayer se trasladó a este viernes. Cambió el día pero no la trascendencia. Ha variado la mitad de sus miembros después de que el Patronato de la Fundación Bancaria Unicaja, propietaria del club, moviera ficha dos meses y medio después de la marcha de Eduardo García. Sergio Corral Delgado, director general de la Fundación y que será probablemente nombrado presidente hoy, Isabel Fernández Machuca, Juan José Navarro Fernández y Fernando Ríos Cañadas continúan. Las novedades son Marta Bravo Carmona (Directora de Área de Gabinete Técnico de Unicaja Banco), Antonio López Expósito (Responsable de Gobierno Corporativo de Fundación Bancaria Unicaja) y dos personas de un perfil mucho más público. El primero es Rafael Fernández Díaz, consejero de Unicaja Baloncesto de 1992 a 2003 y presidente del club de 2003 a 2006, en la época más dorada de la historia del club, cuando se consiguieron los títulos de Copa y Liga. Y el segundo, Antonio Jesús López Nieto, patrono de Fundación Bancaria Unicaja y que tendrá mucho peso en el nuevo organigrama, es probable que como presidente a medio plazo. Ex árbitro de fútbol internacional y en las dos últimas décadas inmerso en la gestión pública en Diputación y Ayuntamiento. Actualmente, ocupa un cargo en el comité de designaciones de LaLiga de fútbol, lo que no le impide ser a la vez consejero del club pero sí presidente al ser ya un cargo ejecutivo. A la marcha de García le siguió la de Isidro Rubiales y Emilio Mejías hace un par de semanas. Y también se confirmó la de Paco Alonso, ex jugador y ex entrenador del club.

Sobre la mesa, decisiones inminentes y trascendentes. Aparte de confirmar la composición jerárquica del Consejo, está la gran disyuntiva de escoger entre la BCL y la Eurocup. Ya se han expuesto pros y contras en días anteriores: diferentes premios económicos, proyección y ambiciones implícitas de escoger una u otra competición. Se entiende que seguir en la Eurocup continuar seguir en la misma vía. Una evidencia es que la distancia con la Euroliga se ha acrecentado, pero el deporte es cíclico y más adelante podrían darse las condiciones. Cambiar a la BCL lleva implícto la asunción de una nueva realidad.

Explicar los motivos del cambio, que puede verse concretado hoy porque es el día en que acaba el plazo para alistarse en la Eurocup, sería un deber ineludible para el club. En los últimos años se ha echado de menos un portavoz que explique decisiones. Se ha optado con demasiada frecuencia por dejar ir o escurrir el bulto. Alguien con cara y ojos que señale los motivos, en este caso, de una decisión trascendente. Que pueda generar o no consenso, pero que haya unas razones fundadas. Explicar que se renuncia a aspirar a lo máximo en el baloncesto de clubes, estar en la Euroliga, es una de esas explicaciones. Si hay un plan, unas causas y unas explicaciones, podría entenderse. Si no, difícil comprar una decisión que, de primeras, genera un rechazo alto. Antonio Jesús López Nieto ha hablado varias veces en las últimas horas antes de confirmarse su entrada en el club refiriéndose a varias cuestiones de la entidad. Indicativo.

Si hoy es la fecha tope para inscribise en la Eurocup, el 16 de junio es el máximo para presentar la preinscripción en la BCL, el 25 es el general board en el que se ratificará la composición de los grupos, los equipos y el formato. Y el 7 de julio es el sorteo de la nueva competición. La Eurocup, mientras, tiene previsto ofrecer la próxima semana el listado de los 20 equipos participantes en el nuevo formato (dos grupos de 10 equipos y eliminatorias directas después). La Champions tendría menos partidos y habría menos desgaste. Dentro del contexto de reducción presupuestaria podría entenderse. Pero es ahí cuando hay que ser transparente y explicar qué se pretende. Sobre todo, porque no hay que perder de vista que mantener un núcleo importante de fieles es algo complicado por los últimos acontecimientos. Habrá quien tenga muchas ganas de volver al Carpena y habrá quien se haya desenganchado por todo lo que ha ocurrido, en el club y, sobre todo, en la sociedad con la pandemia.