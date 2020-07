El Unicaja competirá por cuarta vez en su historia en la Eurocup, la tercera de forma ininterrumpida. Ya conoce el equipo malagueño a los equipos en los que se medirá en la fase de grupos, el primer escalón del torneo. Sus rivales en el Grupo B serán el Buducnost, el Maccabi Rishon Lezion israelí, el Germani Brescia italiano, el ratiopharm Ulm alemán y el Metropolitans 92 francés. Los cuatro primeros clasificados pasarán al Top 16, por lo que habrá dos eliminados en esta primera criba. Un tramo que comenzará el 30 de septiembre y se cerrará el 16 de diciembre. Del 30 de diciembre al 3 de febrero se celebrará el Top 16, siendo los cuartos de final del 2 de marzo al 10. Las semifinales serán del 16 al 24 y la final por el trofeo del 6 al 14 de abril.

Un grupo bastante asequible para comenzar el torneo. De hecho, de todos ellos sólo el Brescia alcanzó el Top 16 en la edición anterior. En su plantilla tiene a jugadores como Luca Vitali, Drew Crawford, Brian Sachetti, el ex ACB Kenny Chery o Christian Burns, que llega desde Milán. Ahora habrá que esperar a que conformen sus proyectos de manera definitiva, pero, a priori, el Unicaja sale muy beneficiado de este primer sorteo. Se reencontrará con Melvin Ejim con el Buducnost, al que ya se enfrentaría en la campaña pasada en el primer tramo de la Eurocup, donde competirá por segunda ocasión el Maccabi. Los montenegrinos perdieron a jugadores importantes como Hassan Martin (Olympiacos) o Bamforth, pero ataron a Justin Cobbs. Los israelís, por su parte, tienen aún muchos movimientos por anunciar porque la mayoría de sus jugadores terminaban contrato. El rathioparm Ulm de Jaka Lakovic pierde a Killian Hayes y aún tiene fichajes por acometer. El Boulogne Metropolitans, que parece el más débil, está entrenado por Jure Zdovc y cuenta con americanos como Antohny Brown o Brandon Brown. Los cruces, por contra, sí serán más duros.

El Grupo A está compuesto por el Unics Kazan, el Joventut, el Partizan, el Umana Reyer Venezia, el Bahcesehir y el JL Bourg. El C, por el Lokomotiv Kuban, el Morabanc Andorra, el Lietkabelis, la Virtus de Bolonia, el AS Monaco y el Telenet Giants Antwerp. Y el D, por el Promitheas Patras, el Herbalife Gran Canaria, el Trento, el Cedevita Olumpija Ljubljana, el Bursaspor y el Nanterre 92.

Ha perdido algo de potencial la competición, que vio como clubes como el Tofas Bursa, el Galatasaray, el Limoges, el Lietuvos Rytas o el Darussafaka se marchaban a la Champions League de la FIBA. En varios casos son despedidas dolorosas para instituciones clásicas del universo Euroliga. El Galatasaray por ejemplo en uno de los recientes campeones de la Eurocup, lo que manda un mensaje bastante poderoso. El torneo consiguió retener al Partizan, que también tuvo oferta sobre la mesa para andar ese camino, que seguirá siendo uno de los grandes aspirantes al título. Hubo un cambio importante en su banquillo. Siguen de igual forma equipos importantes como el Unics Kazan (donde renovó el ex cajista Jamar Smith), el Lokomotiv Kuban o la Virtus de Bolonia, que tienen poderío económico y deportivo. Los italianos incluso aumentarán su presupuesto pese a la pandemia del coronavirus. 18 millones, algo que impresiona en este escenario. Hay algunas adiciones como el Bahcesehir y el Bursaspor que vienen con proyectos pujantes. Y, por supuesto, los representantes ACB (Joventut, Morabanc Andorra y Herbalife Gran Canaria) darán mucho empaque y competitividad.

Como no puede ser de otra forma, el objetivo del Unicaja es salir campeón, camino trazado en 2017. Supone el billete directo a la Euroliga, que es la aspiración clara del club de Los Guindos. Así lo han manifestado públicamente algunos de los máximos responsables de la parcela deportiva. "Nosotros aspiramos a estar en Euroliga, queremos estar en la Euroliga. Nuestra intención es volver a la Euroliga", aseguraba el presidente Eduardo García en una entrevista con este periódico. Palabras que casan con el discurso de Luis Casimiro, figura a la que se encomienda el conjunto malagueño para este mayúsculo reto por tercera ocasión seguida. "Diría que los objetivos son los mismos. Máxima ambición, querer conseguir lo máximo. Estar al máximo nivel que podamos, cerca de los títulos, de conseguir, todos tenéis esa palabra, la Euroliga. No escatimamos la responsabilidad de conseguir esos objetivos, no cambian, son los mismos de la temporada pasada", explicaba el entrenador en el acto de su renovación. Si se es finalista habrá que esperar que Valencia Básket o Alba de Berlín no jueguen el play off para jugar la Euroliga 2021/22.

Se llegará más rodado a esta fase de grupos después de que la ACB comience a primeros de septiembre para cuadrar un calendario baloncestístico muy comprimido. Hay que recordar que después de la temporada de clubes se celebrará el Preolímpico y los Juegos Olímpicos en Tokio al final del verano. Por tanto, la Liga Endesa disputará varias jornadas antes del inicio de la Eurocup. Una competición que volverá a ser prioridad para el cuadro cajista, pero en una campaña donde ya no tiene red para estar en la Copa del Rey, por lo que la exigencia será alta desde el inicio.

Se desconoce aún, es imposible de aventurar aún, sí podrá haber público en el inicio de la competición en los pabellones. Es uno de los motivos por el cual la campaña de abonados del Unicaja está congelada. Una incertidumbre que reflejaba Jordi Bertomeu hace unos meses cuando se canceló la campaña anterior. "Es muy pronto para asegurar. Tenemos que ver la evolución de la pandemia en nuestros territorios. En algunos países tendremos espectadores desde el inicio, en otros restricciones y en otros prohibiciones durante un tiempo. Tenemos que monitorizar las decisiones de los Gobiernos, que cambian cada semana. Tenemos que ser muy activos con nuestras aficionados. Creo que empezaremos la Liga sin aficionados en algunos países, pero nuestra visión es que volveremos en varios meses", afirmaba el CEO de la Euroliga.