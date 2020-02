Scariolo convoca a Alberto Díaz, Jaime Fernández, Brizuela y Rubén Guerrero

Algo menos de un 25% de la España que competirá en la ventana de febrero pertenece al Unicaja. De los 17 jugadores que ha convocado el seleccionador nacional para iniciar la clasificación para el Eurobásket de 2021 cuatro de ellos juegan en el equipo malagueño. El bresciano citó para los próximos partidos a Alberto Díaz, Darío Brizuela, Jaime Fernández y Rubén Guerrero. Se medirán, justo después de la Copa del Rey, a Rumanía el 20 de febrero (17:00 horas) y tres días después (18:00), el 23, a Polonia en Zaragoza y habrá que hacer cinco descartes para los encuentros. En el cuerpo técnico también estarán Enrique Salinas, preparador físico en la cantera verde, y el médico malagueño Carlos Salas.

Regresa Alberto Díaz después de alguna ausencia y es la primera convocatoria de Brizuela desde que está en Málaga. Sigue Jaime Fernández que, aunque no está plenamente recuperado de sus problemas físicos, quiere echar una mano e ir con la selección. Se quedó fuera del Mundial en el último corte y hay una carrera de fondo por acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio este verano, para la que, obviamente, tiene opciones. Del oro en China sólo están en la lista Rabaseda y Beirán, que habla bien de las limitaciones de la convocatoria al no poder disponer de los NBA ni los Euroliga. Este cuarteto, al que habría que añadir Carlos Suárez, es el núcleo nacional del Unicaja, una apuesta y una de las vías de actuación del Unicaja para el futuro a corto y medio plazo.

Más especial es la llamada a Rubén Guerrero. El pívot estuvo el pasado estío con la sub 22 que entrenó Paco Aurioles, pero llevaba sin ser llamado por la absoluta desde el verano de 2017 en Benahavís. No le perdió la pista Scariolo, que lo siguió en Samford y en su posterior aterrizaje en el Unicaja. Ahora ha dado un claro paso adelante y el bresciano quiere verlo de cerca. "He visto los últimos partidos, los resúmenes cortados que me enviaron mis colaboradores. Es un rol en el que hay que tener un especial interés de los jugadores y paciencia. Son roles a maduración lenta, la maduración físico-atlética en jugadores de ese tamaño llega más tarde. Ese clase de jugador llega con menos baloncesto que los pequeños a esas edades. Rubén es la demostración evidente de que si uno no tira la toalla y sigue intentándolo puede llegar a pesar de que hay pocos que apuestan por pívots grandes, sobre todo a nivel europeo", decía el ayudante en los Toronto Raptors sobre El Gigante.

Guerrero, además de Osas Ehigitor (Montakit Fuenlabrada) y Tyson Pérez (Morabanc Andorra) son las principales novedades. También está en la lista el ex cajista Dani Díez, que aún no se estrenó en partido oficial. Está rindiendo bien en Tenerife, donde se proclamó campeón de la Intercontinental este domingo y con el que estará en Málaga en la Copa. La selección iniciará la concentración el lunes 17 al mediodía en Guadalajara, en cuyo Pabellón Multiusos Aguas Vivas realizará sus tres primeros entrenamientos (lunes tarde y martes mañana y tarde) antes de volar el miércoles 19 rumbo a Rumanía. Tras el partido en Cluj Napoca, el equipo regresará a primera hora de la mañana del viernes y llegará al mediodía a Zaragoza.

Los cuatro españoles se unen a Toupane, que irá con Francia. También está en una prelista Volodymyr Gerun con Ucrania, a la espera de ser citado finalmente. No irá con Polonia Waczynski, que ha tenido problemas con la Federación de su país, que quedaron patentes en el cruce de declaraciones con el seleccionador Mike Taylor.