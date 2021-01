Subidón de moral del Baskonia a costa del CSKA

Subidón de moral del Baskonia, que se llevó un partidazo en el Buesa Arena frente al CSKA de Moscú (95-93). Se repusieron bien los de Dusko Ivanovic de la derrota en Berlín y jugaron uno de los partidos más completos de la temporada para ganar a un equipo que llevaba 12 duelos y dos meses sin perder en la Euroliga. El encuentro tuvo un final muy apretado donde Mike James tuvo bola para ganar y falló un lanzamiento en suspensión desde dentro de la zona después de una buena defensa de Sedekerskis. Antes el estadounidense había dejado otra gran actuación con 20 puntos, cinco rebotes y siete asistencias, pero le faltó poner la guinda. Los vascos se colocan novenos, pegados a la frontera del play off donde está el Armani Milano, con dos choques menos.

El Baskonia llegará pleno de confianza este domingo al Carpena, donde hay mucho en juego. El Unicaja puede que se esté jugando la entrada a la Copa del Rey y los azulgrana ser cabezas de serie. Será la tercera parada de una semana de exigencia alta para los de Ivanovic, que avisaba después. "El equipo está al límite de su nivel físico y de esfuerzo", afirmaba el entrenador balcánico de un conjunto que la semana que viene se debe medir también al Fenerbahçe y al Maccabi Tel Aviv. Este jueves dieron una gran muestra de solidez.

Completó una gran noche Pierria Henry, el líder espiritual de los de Vitoria tras la salida de Toko Shengelia. 18 puntos y 10 asistencias y temple en los momento de la verdad. Le acompañaron bien cuatro hombres que estuvieron por encima de los dobles dígitos como Fall, Rokas Giedraitis, Polonara y Luca Vildoza. El gigante senegalés rozó el doble doble con 16 puntos y nueve rebotes. Son algunos de los peligros del Baskonia, al que el equipo malagueño recibe este domingo en la ACB a las 18:30 horas en uno de los partidos de la jornada.

In their record 43rd Turkish Airlines EuroLeague game this century, @Baskonia stopped form side @cskabasket 95-93 in a thriller that went down to the wireHighlights... pic.twitter.com/wX2Q3FsmLs