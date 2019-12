Brizuela y las pequeñas cosas

Lo que menos duele en una mudanza son los objetos que ya nunca volverán a su sitio. Descolocan mucho más las pequeñas cosas, las costumbres que pasan desapercibidas en el día a día. Darío Brizuela (Donostia, 1992) ha cambiado casi todo en cuestión de un suspiro. Hizo las maletas en un par de días y cambió de aires para empezar una nueva vida en la capital de la Costa del Sol. Tres partidos de ACB después acaba de deshacer las maletas y va desenredando aspectos de su vida diaria que necesitan paciencia y tiempo. Como le dijo Hank Scorpio a Homer en un celebérrimo episodio de Los Simpsons: “Las pequeñas cosas son las que hacen la vida”. Y Brizuela anda en ello.

“No se trata de echar de menos nada. Llevaba ocho años y medio en Madrid, al final estoy aclimatado a un club diferente, estoy acostumbrado a vivir con la misma gente y ahora estoy en una ciudad completamente nueva, me he mudado a mi piso hace menos de una semana. Son cosas que a una persona le cuesta. Cuestan los cambios como me pasó de San Sebastián a Madrid y esto requiere su tiempo. Todo supone su tiempo y a cualquier persona le gustaría que un cambio de estas magnitudes pudiese ser más rápido. En la pista me siento muy bien con mis compañeros, no deja de ser baloncesto. En cuanto antes pueda estar bien mentalmente en todos los sentidos, se va a reflejar en la pista”, reconocía el escolta vasco en un descanso de su firma de autógrafos en el MIMA.

En lo referente al cambio de compañeros y club, al conjunto de cosas que más preocupa al público, Brizuela se muestra tranquilo y agradecido: "Estoy súper a gusto con todo el mundo, me lo están haciendo todo muy fácil, la ciudad me encanta, el tiempo es una locura de bueno y contento sobre todo con el cambio deportivo. Sé que ahora vamos a ir para arriba. Al principio del cambio tan rápido no lo piensas, ahora que han pasado un par de semana sí que ves que te tienes que presentar a una nueva ciudad, a un nuevo club y todo es nuevo para mí. Pero lo afronto con un montón de ganas porque estoy muy contento, cuanto antes me aclimate será mejor para mí y para todos".

Para el escolta del conjunto de Casimiro hay otro cambio que también merece mención aparte, la mentalidad. "Sabía que venía a un equipo muy bueno, con jugadores con mucho talento y no estoy sorprendido con lo que me he encontrado. Es un cambio para mí, es un salto de calidad muy grande para mí y me estoy aclimatando a este novel todavía. Creo que puedo aportar cosas y al final el objetivo es común: hacer una buena campaña. Ese cambio de mentalidad es lo que más me va a costar a mí: el hecho de dejar de pelear por no descender a luchar por algo importante, así que poco a poco. El plan a seguir es trabajar e intentar ayudar",explicó al respecto.

El último fichaje del Unicaja está contento, no quiere pecar de exceso de ambición y aunque se le escapa una sonrisa cuando se le pregunta si la Copa del Rey o la Eurocup para el año que arrancará en breve, se muestra cauto: "La Copa es ilusionante, es un cambio grande para mí y tengo muchas ganas de que sea un buen año. El grupo de la Eurocup son equipos que se conocen muy bien, al menos dos que yo conozco. La salida a Turquía será complicada, es un grupo en el que se puede pelear y en el que se puede conseguir el objetivo que es pasar a la siguiente fase. Mi idea es ir partido a partido e ir echando un cable mientras me aclimataba, pero al final estamos en un club que siempre lucha por títulos, ir a por la Eurocup es ambicioso".

En lo referente a la competición en las fiestas navideñas, el de San Sebastián fue claro: "Estoy muy bien. Es costumbre y estoy encantado de estar aquí, no están mis padres, está mi novia, que es mi familia también. Es lo que hay, es mi trabajo, yo elegí esto y estoy feliz, no me preocupa. Me gusta que se juegue en navidades, no me gustaría que se parase, es bueno para todo el mundo"