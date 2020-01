Cabalgata Reyes Magos Málaga

Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Málaga este viernes en el Cervantes, todas las entradas agotadas. El mismo programa podrá disfrutarse también el sábado 4 de enero en el Auditorio Felipe VI de Estepona, donde también se han agotado las entradas.

POR LO DEMás lo más esperado de este fin de semana es la visita de los Reyes, en todos los municipios se organizan cabalgatas, y en el caso de Málaga, aparte del gran desfile de sus majestades el domingo, todos los distritos organizan fiestas y cabalgatas durante todo el fin de semana.

Rock Cirk en el Teatro Cervantes (circo y música)

Observación de la Luna desde el Torcal de Antequera

El MIMA se despide este sábado del Palacio de Ferias igual que Pata Teatro del Echegaray con 'Frankenstein, no soy un monstruo'

Y el domingo además de jugar con los nuevos juguetes Concierto en el Museo de Málaga del Coro Joven Cármina Nova, en colaboración con la Orquesta Filarmónica de Málaga y Peneque el Valiente en el se encuentra con el fantasma del Teatro Cervantes.

Los Reyes Magos en los distritos de Málaga

Los 11 distritos de Málaga capital reciben estos días a los Reyes Magos de Oriente con múltiples actividades que van más allá de la Cabalgata que recorre este domingo el centro de la ciudad, entre las que destacan actividades infantiles, pasacalles, cabalgatas, fiestas y la visita de sus Majestades los Reyes Magos. Los principales actos previstos son:

Málaga Este

Este viernes, entre las 17:30 y las 20:30, el Heraldo Real visitará la plaza de la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias para recoger las cartas de los niños del distrito.

para recoger las cartas de los niños del distrito. El sábado tendrá lugar la cabalgata de los Reyes Magos con tres pasacalles con temática marina y de personajes de Disney y amenizada por la Charanga Lanz y la Pastoral Raíces El Sexmo. La salida será a las 17:30 desde la plaza de la Virgen Milagrosa con el siguiente itinerario: calle Quitapenas, calle Banda del Mar, calle Mar, calle Miguel Moya, calle Alonso Carrillo de Albornoz, calle Ortega Munilla y avenida de Pío Baroja, para terminar en el CEIP Valle-Inclán; donde habrá una fiesta con un photocall navideño con los personajes del pasacalles de la cabalgata, actividades de globoflexia y una gran nevada.Ciudad Jardín

Este sábado, entre las 12:00 y las 14:30 y de 15:00 a 18:30, el distrito de Ciudad Jardín dará la bienvenida a los Reyes Magos con una gran fiesta familiar en el Parque de la Alegría. Esta cita ofrecerá a todos los niños y sus familiares diversas actividades y juegos que se han preparado con motivo de este evento, amenizado además con música ambiente de Navidad.

Bailén-Miraflores

El tradicional pasacalles de los Reyes Magos en el distrito de Bailén-Miraflores saldrá este sábado, a las 17:30, bajo el título del Rugir de la Navidad. Con salida desde el colegio Miraflores, recorrerá gran parte de las calles de esta barriada pasando por Juan Antonio Tercero, Avda. Ntra. Sra. De los Clarines y Avda. Miraflores para rodear la Rotonda de Suárez y pasar por Calle Albacete dando la vuelta en Martínez de la Rosa por donde bajará hasta la confluencia con Calle Barón para encarar de nuevo Ntra. Sra. De los Clarines hasta su recogida en el colegio Gibraljaire.

Palma-Palmilla

Este año como novedad, Palma-Palmilla va a acoger varias fiestas infantiles, en diferentes barriadas. Este viernes entre las 12:00 y las 14:00 se celebrará en la Plaza de la Barriada la Roca y en el Bulevar Ángeles Arroyo. En estas fiestas los más pequeños podrán disfrutar de castillos hinchables, talleres de maquillaje y globoflexia, juegos y de la visita del Paje Real al que le podrán hacer entrega de sus cartas.

Cruz de Humilladero

Los Reyes Magos pasearán por las calles de Cruz de Humilladero este sábado entre las 17:00 y las 20:00. Este desfile real, que cumple 20 años, estará integrado por cerca de 1.000 personas y presenta como novedad el estreno de los trajes de sus majestades, diseñados y confeccionados en el taller de bordados Juan Rosen.

Los Reyes Magos harán su llegada en helicóptero al colegio público Doctor Fleming. Tras la llegada, Melchor, Gaspar y Baltasar harán su recorrido por las calles del distrito en sus camellos. Los Magos de Oriente están representados por Pablo Gonzalo, gerente El Pimpi, (Melchor); David Santos Lahera, representante de los colectivos del Distrito (Gaspar); y el empresario y cofrade Javier Domínguez Banderas (Baltasar).

El itinerario será: C/ Fernández Fermina, Conde de Guadalhorce, Cruz del Humilladero, Camino de San Rafael, C/ Alfambra, C/ La Unión, C/ Antonio Luis Carrión, Paseo de los Tilos, Cruz del Humilladero, Conde de Guadalhorce. A las 20:00, recepción real en C/ Conde de Guadalhorce (explanada mercadillo).

Carretera de Cádiz

Este viernes Carretera de Cádiz celebra la Gran Fiesta de los Reyes Magos . Este año como novedad las actividades se celebran simultáneamente en el Parque del Oeste, como en años anteriores, y por primera vez en el Parque Litoral.

. Este año como novedad las actividades se celebran simultáneamente en el Parque del Oeste, como en años anteriores, y por primera vez en el Parque Litoral. Ambas ubicaciones acogerán desde las 11:00 hasta las 15:00 un gran número de actividades navideñas destinadas a los más pequeños. Destacan las pistas de hielo con nieve artificial , el tren navideño, un circuito hinchable y 3 castillos hinchables en el Parque del Oeste, 4 castillos hinchables en el Parque Litoral, juegos hinchables, talleres navideños, la visita de los Reyes Magos donde los niños podrán hacer entrega de sus cartas y un escenario con cantajuegos, show de acrobacias y equilibrismo, cuenta cuentos navideños y teatro de guiñol El Tren de los Sueños en el Parque del Oeste y Navidad Disney en el Parque Litoral.

Centro

Aparte de la gran Cabalgata del domingo, este viernes, a las 17:00, el distrito recibirá a los Reyes Magos en la plaza de San Marcelino Champagnat, desde donde comenzará el pasacalles hasta el Santuario de Santa María de la Victoria con el siguiente itinerario: calle Puerto Parejo, calle Manrique, calle Santa María Micaela, calle Paco Miranda, vuelta de nuevo por calle Santa María Micaela, calle Rodrigo de Ulloa, calle Fernando el Católico, calle Conde de Tendilla, plaza del Cristo del Amor y llegada a la plaza del Santuario.

Churriana

Churriana también ha organizado actividades previas a la visita de los Reyes Magos. Este sábado, los carteros reales recorrerán varios puntos del distrito, como el centro ciudadano de San Julián, que celebrará una merienda ofrecida por la asociación de vecinos La Loma de San Julián; la sede de la asociación de vecinos Almar, que también tendrá una merienda ofrecida por esta entidad; y la casa de la Hermandad Romera de San Isidro Labrador.

Campanillas

Este sábado, entre las 17:00 y las 19:00, llega el Cartero Real a Campanillas para recoger las cartas de los niños. Este acto se celebrará en el centro cultural Beltrán Lucena.

para recoger las cartas de los niños. Este acto se celebrará en el centro cultural Beltrán Lucena. El mismo día, Santa Rosalía celebra este año su propia Cabalgata , que recorrerá a partir de las 17:00 las calles de la barriada.

, que recorrerá a partir de las 17:00 las calles de la barriada. Mientras que la Estación de Campanillas, a partir de las 16:30 del mismo sábado, acogerá su habitual pasacalles.

El domingo, desde las 17:30, tendrá lugar la tradicional cabalgata de Reyes del distrito, desde la calle Tiziano (a la altura del colegio Francisco de Quevedo) con el siguiente itinerario: calle José Calderón y Calle Jacob. Este año como novedad, finalizará en el patio del colegio José Calderón con un gran Fiesta Navideña, con animación, superhéroes y cañones de nieve.

Puerto de la Torre

A partir de las 16:00 de este viernes, se celebra la tradicional cabalgata de Reyes de Puerto de la Torre . Este año la temática será de Disney y colaboran 450 personas entre colectivos y asociaciones. La salida tendrá lugar desde la calle Lope de Rueda, desde la explanada de estacionamientos del colegio Europa, y recorrerá el distrito hasta la avenida de Lope de Vega con Manuel Barbadillo.

. Este año la temática será de Disney y colaboran 450 personas entre colectivos y asociaciones. La salida tendrá lugar desde la calle Lope de Rueda, desde la explanada de estacionamientos del colegio Europa, y recorrerá el distrito hasta la avenida de Lope de Vega con Manuel Barbadillo. Ya el sábado, a partir de las 17:00, los carteros reales recogerán las misivas de los niños con sus peticiones a los Reyes Magos, en la asociación Virgen del Carmen, en la Junta de los Caminos, y también en la sede de la asociación de vecinos de la Rappa Cabello (en la barriada Hacienda Cabello).

Teatinos

El sábado, a las 17:30, tendrá lugar el pasacalles de los Reyes Magos desde la calle Juan Francés Bosca, Calle Manuel Ribadeyra, Antonio Raiz, Diego Fernandez de Zuñiga, sede de VIitalia, Centro Ciudadano Félix Ariza, subida por calle Pepita Durán hasta el Parque de Santa Ana, al que llegará sobre las 19:00.

desde la calle Juan Francés Bosca, Calle Manuel Ribadeyra, Antonio Raiz, Diego Fernandez de Zuñiga, sede de VIitalia, Centro Ciudadano Félix Ariza, subida por calle Pepita Durán hasta el Parque de Santa Ana, al que llegará sobre las 19:00. El lunes la aociación de vecinos Cortijo Alto-Alameda celebrará una cabalgata de loos Reyes Magos, que saldrá a las 11:30 desde la calle Max Estrella y recorrerá el distrito hasta las 13:30 a través de las calles Robinson Crusoe, Pierrot, Mefistófeles, Max Estrella, Shanti Andia, Pierrot, Mefistófeles y Hamlet hasta llegar a la sede del Centro Social de Calle Quasimodo.

La Cabalgata de los Reyes en el centro de Málaga

La Cabalgata de Reyes 2020 de Málaga, en la que participarán 14 carrozas, recorrerá este domingo desde las 17:00 las principales calles del centro histórico de la capital para repartir 10.000 kilos de gominolas sin gluten. Como novedad para este año, se podrá ver de nuevo al cortejo por la Alameda Principal.

Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán a Málaga este sábado, 4 de enero, y pasarán, un año más, la noche en el Palacio de la Alcazaba. Desde allí, partirá el domingo a las 17:00 el cortejo real camino del Ayuntamiento, donde será recibido por el alcalde, Francisco de la Torre, y los miembros de la Corporación. Sus Majestades subirán al balcón junto a Pablo Rodríguez de la Cruz, el joven de 12 años que dará voz a todos los niños malagueños al leer su carta de Reyes.

A las 18:00, según lo previsto, empezará el desfile por las calles de Málaga. El recorrido comprende la Avenida de Cervantes, la plaza del General Torrijos, el Paseo del Parque, la Plaza de la Marina, la Alameda Principal, Puerta del Mar, Atarazanas, Plaza de Arriola, Pasillo de Santa Isabel, Carretería, calle Álamos y Plaza de la Merced. En este punto, el cortejo se dirigirá a la Catedral de Málaga, por calle Alcazabilla y Císter, donde tendrá lugar la tradicional ofrenda al niños Jesús en un belén viviente.

Rock Cirk en el Teatro Cervantes

La compañía malagueña Rolabola lleva este sábado (18:00) al Teatro Cervantes su espectáculo Rock Cirk, casi una hora de circo y concierto para todos los públicos.

Rock Cirk se presenta un espectáculo circense aderezado con punteos de guitarra eléctrica, redobles de batería estrambóticos, desgarbados vuelos, equilibrios esperpénticos y melenas al aire que se desarrolla en una peculiar estructura aérea autónoma. Una mezcla dinámica, fresca y divertida entre las técnicas de circo y el rock más puro, clásico y divertido.

Las entradas (9 euros) están a la venta a través de la web del Teatro Cervantes.

La Cochera Cabaret

La Cochera Cabaret empieza el año con teatro desde el viernes hasta el domingo. Este viernes será el turno de El Supersustituto (20:00), un espectáculo de teatro-circo para todos los públicos.

Las entradas (8 euros) están a la venta a través de la web La Cochera.

Pero este espacio escénico alternativo tiene algunas sorpresas más para el fin de semana, con Alex O’Dogherty es IMBÉCIL. Mide mucho las palabras o Manolo Doña y sus amigos para este sábado; y su obra infantil de los domingos, en esta ocasión 'Ni pitos ni flautas'.

La Luna desde El Torcal

El Observatorio Astronómico del Torcal ha preparado para este sábado una observación de la Luna. La cita es poco antes de las 20:00 para la entrega de los tickets. La duración mínima es de dos horas a partir de que empiece la actividad.

Para reservar hay que enviar un correo electrónico a inscripciones@astrotorcal.es indicando nombre y número de teléfono móvil de contacto, día y el número de pariticipantes, o pinchar en www.astrotorcal.es/inscripciones y rellenar el formulario. Un correo de respuesta avisará sobre el estado de la reserva. En caso que decidas ir el mismo día de la actividad, lo mejor es llamar por teléfono al 600 70 37 00 para confirmar plazas.

El precio es 9 euros por persona salvo menores de 12 años y jubilados que es de 7 euros.

Es recomendable llevar sillas plegables, tumbonas o mantas y esterillas para estar más cómodos durante el desarrollo de la actividad. Y mucha ropa de abrigo ya que el observatorio está a 1.200 metros de altitud en un espacio abierto en plena naturaleza.

MIMA diversión para la familia

MIMA es uno de los evento más esperados de la Navidad en Málaga, un punto de encuentro para niños de entre 4 y 12 años donde la diversión y el aprendizaje se dan de la mano para hacer las delicias de toda la familia. Estará abierto hasta este sábado, 4 de enero, de 11:00 a 21:00 en el Palacio de Ferias y Congresos.

Atracciones, talleres y actividades conviven durante ocho días de celebración. Más allá de la propuesta de ocio, el salón promueve valores vinculados con el deporte y la actividad física, el cuidado y conservación del entorno, el gusto por la lectura o las habilidades tecnológicas.

Las entradas se pueden adquirir con descuentos a través de la web del Palacio (7 euros niños, 3 euros para los adultos) o en las taquillas de los accesos (8 euros niños, 4 para los adultos).

Pata Teatro en el Echegaray con 'Frankenstein, no soy un monstruo'

La compañía malagueña Pata Teatro llega al Teatro Echegaray con 'Frankenstein, no soy un monstruo' con funciones hasta este sábado, 4 de enero (a las 18:00).

Coincidiendo con el 200 aniversario de la publicación de la novela de Mary Shelley, Pata Teatro crea esta nueva adaptación de Frankenstein, más centrada en la visión de la criatura y en la humanidad del personaje.

Recomendado a partir de 5 años, las entradas (6 euros más gastos de gestión) están a la venta a través del Teatro Echegaray.

Concierto en el Museo de Málaga

El Museo de Málaga acoge este domingo (12:00 a 13:30) un concierto del Coro Joven Cármina Nova, en colaboración con la Orquesta Filarmónica de Málaga, dentro del ciclo de Las Mañanas de Museo de Málaga.

En esta ocasión con un programa con obras de Benjamín Britten, Francisco Guerrero, Tomas Luis de Victoria, Francis Polenc y Paul Hindemith

La entrada libre hasta completar aforo.

Peneque y el fantasma del Cervantes

Peneque se encuentra este domingo con el fantasma del Teatro Cervantes en un espectáculo de marionetas y actores recomendado a partir de 3 años.

La aventura en esta ocasión consistirá en conseguir que ningún malvado personaje estropee el 150 aniversario del Teatro Cervantes.

Las entradas (6 euros) están disponibles a través de la web del Teatro.

Visita al navío 'Galeón de Andalucía' en el puerto

El Galeón Andalucía está en el puerto de Málaga por Navidad. El navío, réplica de los legendarios galeones españoles de la historia, abre sus cubiertas al público hasta el 12 de enero, para disfrute de todos los visitantes.

Quienes suban a bordo podrán recorrer sus cinco cubiertas, incluyendo artillería y bodega, descubrir sus imponentes maniobras, jarcias, aparejos, la cubierta de mando y la sala del almirante, entre otros.

Las visitas al público en general están disponible de 10:00 a 18:30.

La entrada general cuesta 7 euros, pero también se pondrán a la venta tickets para niños (de 5 a 10 años) por 4 euros, y un precio especial para familias (dos adultos y tres niños) por 18 euros. Los menores de 5 años entrarán gratis. Las entradas se pueden adquirir en los puntos de ventas del Muelle 1 o en la web de la Fundación Nao Victoria.