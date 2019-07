El descenso de ocho equipos en el grupo IX de Tercera División sigue dando que hablar. Dos de los tres afectados tras el final del campeonato, Alhaurino y Torremolinos, han presentado un recurso al Tribunal Administrativo del Deporte Andaluz (TADA) con el que pretenden conseguir una cautelar y que se forme un grupo de 22 equipos, según informaron fuentes de ProLiga a este periódico.

Los conjuntos malagueños tienen en el horizonte el sorteo de Tercera, que será el próximo martes 30 de julio. Por tanto, debe haber una sentencia de dicho tribunal antes de esa fecha. El recurso se basa en que, tanto Alhaurino como Torremolinos, consideran que la Federación Andaluza no tiene potestad para descender equipos, sino que eso es tarea de la RFEF, la cual no se ha pronunciado al respecto. También se quejan sobre los horarios de la última jornada del campeonato, los cuales no fueron unificados, ya que la propia Federación Andaluza les aseguró que no se jugaban el descenso.

En principio, una vez que el TADA se pronuncie se tomará la decisión oportuna, es decir, dejar el Grupo IX como está (20 equipos) o ampliarlo a 22 conjuntos. La única pieza variable en este puzle sería que la Federación Española se manifestase en contra de lo que diga este tribunal. En ese caso, todo quedaría de nuevo en el aire.

Respecto al otro afectado, el Rincón, es el que lo tiene más complicado. El conjunto rinconero no entra en ninguna de las combinaciones para formar un grupo con 22 equipos. Fuentes del propio club han manifestado a este medio que “no cabe otra cosa que esperar”.