Fernando Romera y Lucía Abril, los más rápidos en la cronoescalada de Cártama

La Copa Andalucía Carretera Máster Masculina 2024 disputaba ayer su penúltima cita con un reto de altura: la ‘11 Cronoescalada Pinturas Sergio de Cártama’. El experimentado C.C. Al-Andalus proponía una subida de 11 kilómetros desde la Estación de Cártama hasta la Ermita de Las Tres Cruces. Una vez más, en este recorrido vimos desfilar a los mejores corredores másters de carretera en su penúltima oportunidad de sumar puntos a tan disputada competición regional.No sorprendió el triunfo absoluto del máster 30 Fernando Romera (C.D. Oliva Metalisteria Bike) quien logró el mejor registro de la jornada al parar el crono en 00:27:01. Entre las féminas, la sub23 Lucía Abril (Prolongo Al-Andalus Woman) fue la más rápida tras marcarse un tiempo de 00:37:25 en una jornada con un ambiente excepcional y un público repartido por todo el trazado que no dejó de animar a los participantes.

Ganadores por categorías

Cadete: José Vega (Indeso Gold Bike Jerez) y Helena Flores (C.D. Lagostena Team)Júnior: Mario Cordero (El Duende Bike Jerez) y Ana Cotrino (P.C. Dos Hermanas Gómez del Moral)Sub 23: Manuel Fernández (C.C. Tosiria) y Lucía Abril (Prolongo Al-Andalus Woman)Élite: Sebahstián Gesche (Klimatiza Toteemi Cabberty) y Elspeth Katie Storra (Prolongo Al-Andalus Woman)Máster 30: Fernando Romera (C.D. Oliva Metalisteria Bike) y Verónica Fuentes (C. Asociación C. La Herradura)Máster 40: Francisco Rodríguez (C.D.C. Fran Pozo) y María Isabel Pérez (C.D. BSM Bikes)Máster 50: Francisco Javier Atero (C.D. Dr. Bike Granada)Máster 60: Mario Fernández (C.D. Globerbiker)La prueba estuvo presidida por el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, y el concejal de Deportes, José Antonio Vargas.La Copa Andalucía Carretera Máster Masculina 2024 se tomará ahora un pequeño respiro para volver el 4 de agosto con la celebración de su última cita puntuable: la ‘XXIX Carrera Máster y Veteranos Memorial Pelegrín’ prevista en la localidad sevillana de La Puebla de los Infantes y cuyas inscripciones se abrirán próximamente.