Horario y dónde ver en TV el España-Suecia de la Nations League femenina

La selección española, tras vivir los dos días más convulsos de la historia del fútbol femenino español, ya está centrada en el partido de este viernes de la Liga de Naciones contra Suecia en Gotemburgo, donde lucirá por primera vez la estrella de campeona del mundo en la equipación.

España comparte grupo con Suecia, Italia y Suiza, a quienes tendrá que imponerse para ser campeona de grupo y pasar a las semifinales. Las dos finalistas de este torneo tendrán una plaza en los Juegos Olímpicos de París de 2024, junto a la anfitriona Francia. En caso de que las francesas sean finalistas, la selección que acabe en tercer lugar irá a la cita olímpica.

Pero el camino al estadio Gamla Ullevi de Gotemburgo, que albergará el primer partido de españolas y suecas en esta nueva competición, ha sido inestable y con muchas dudas por parte de unas futbolistas que finalmente han decidido viajar hasta Suecia, a excepción de Mapi León y Patri Guijarro.

La convocatoria de Tomé, que aseguró que había hablado con las futbolistas cuando no fue así, causó la indignación del grupo, que recordó el lunes por la noche mediante un comunicado su decisión tras el caso Rubiales de no ser convocadas hasta no ver cambios en el organigrama de diferentes áreas de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Todas las campeonas del mundo, menos Athenea del Castillo que se desmarcó, eran firmes en su decisión de no volver, pero una posible sanción que conllevaba la inhabilitación fue el motivo de peso por el que acudieron todas a una convocatoria que no fue, como lo es habitualmente, en Las Rozas, sino en Oliva (Valencia), y a la que llegaron en tandas.

En medio del revuelo, el presidente del CSD, Víctor Francos, viajó hasta la localidad valenciana para reunirse con las jugadoras y mediar en el conflicto con la RFEF. Esa reunión, que se alargó hasta la madrugada, terminó con fumata blanca y la creación de una Comisión Mixta y tripartita (CSD, RFEF y jugadoras) para hacer un seguimiento de los cambios pedidos por las futbolistas.

En lo puramente deportivo, las preferencias de Montse Tomé, al igual que el rendimiento de las españolas por el estado anímico de tensión vivido estos días, son una incógnita. España ya sabe lo que es ganar a Suecia, pues fue la selección a la que superó en semifinales del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, pero la situación ahora es muy tensa. Solo hace poco más de un mes desde que ambas selecciones se enfrentaron. Pero parece que ha pasado un mundo. Suecia, número uno del ránking mundial tras ganar la medalla de bronce mundial, mientras que España es segunda, mostró durante esta semana el apoyo a las jugadoras con declaraciones de Filippa Angeldahl.

La selecciondora podría apostar por darle continuidad a Cata Coll o bien apostar por Misa Rodríguez en la portería y devolverle los galones que perdió con la dolorosa derrota en el partido de Japón, mientras que en defensa las laterales serán Ona Batlle y Olga Carmona y las centrales Irene Paredes y María Méndez o Laia Aleixandri. Aitana Bonmatí, Alexia Putellas y Tere Abelleira serían las dueñas del centro del campo español y en la zona de ataque apuntan Mariona Caldentey, Athenea del Castillo y el último puesto se lo jugarían Eva Navarro, Amaiur Sarriegi o Lucía García.

Por parte de Suecia, la plantilla es muy similar a la del Mundial. Rebecka Blomqvist y Fridolina Rolfö están ausentes por sendas lesiones y, en comparación con el verano pasado, también faltan Stina Lennartsson, Caroline Seger y Olivia Schough. Josefine Rybrink, Amanda Nildén, Anna Anvegård, Julia Zigiotti Olme y Rosa Kafaji son las nuevas caras de un equipo que tiene grandes jugadoras como Zecira Musovic, Amanda Ilestedt, Stina Blackstenius o Kosovare Asllani, quienes intentarán poner contra las cuerdas a España en un partido que tiene las entradas agotadas.

Alineaciones probables

Suecia: Zecira Musovic; Nathalie Bjorn, Amanda Ilestedt, Magdalena Ericsson, Jonna Andersson; Filippa Angeldahl, Elin Rubensson; Johana Rytting Keneryd, Kosovare Asllani, Sofia Jakobsson; Stina Blackstenius.Seleccionador: Peter Gerhardsson.España: Cata Coll; Olga Carmona, Irene Paredes, María Méndez o Laia Aleixandri, Ona Batlle; Teresa Abelleira, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas; Athenea del Castillo, Amaiur Sarriegi y Mariona Caldentey.Seleccionadora: Montse Tomé.Árbitra:

Fecha y horario

El partido entre Suecia y España de la Nations League femenina se disputará en el Gamla Ullevi de Gotemburgo a partir de las 18:30 horas de este viernes 22 de septiembre, arbitrado por Rebecca Welch, de Inglaterra.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver a través de La1 de TVE y RTVE Play en directo.