La ilusión del vestuario del CD Rincón : "Sería un bonito recuerdo que el Espanyol nos cediera las camisetas"

Vuelve la Copa del Rey y con ella la ilusión propia de cualquier niño la noche de los Reyes Magos o la de cualquier adulto el día del Gordo de Navidad. Lo mismo le ocurre por segunda vez en su historia al CD Rincón de la Victoria, quien en 2020 vivió la experiencia de visitar La Rosaleda para medirse al Deportivo Alavés. Ahora la historia se repite, mismo campo, aunque con un rival diferente, en esta ocasión será el RCD Espanyol. "Llegamos en un buen momento, tanto anímico como físico, los resultados en Liga se están dando para consolidarnos en la parte alta de la clasificación. Nosotros llegamos bastante bien", confirma Toni Conejo, quien en su día a día es mozo de almacén.

Sin embargo, desea que llegue la noche para disfrutar de la pelota y calzarse los tacos: "La ilusión de jugar al fútbol, hacer lo que llevas toda la vida haciendo... le he dedicado mucho tiempo de mi vida, la ilusión puede más que el cansancio y el Rincón está haciendo un comienzo de temporada muy bueno. Eso te da más ilusión todavía y si los resultados se van dando vienes con más ganas. Pesa el trabajo, sí, pero llegas al entrenamiento y te evades de tu día a día. Encima luego llegas al fin de semana con la ilusión de poder competir, ganar y seguir compitiendo".

Un equipo compuesto por futbolistas por la noche y por el día de este mozo de almacén, camareros, opositores y estudiantes universitarios; entre otros. Aunque todos comparten un mismo sueño, el fútbol, ese que tanto les aporta: "Para nosotros es una alegría y ahora encontrarnos con esto más todavía". El mediocentro con pasado en la cantera blanquiazul admite quién quería el vestuario como rival: "Cuando ves el bombo y hay equipos como Atlético de Madrid o Sevilla, equipos que juegan competición europea y suelen estar ahí arriba. Nosotros hablando nos hubiera gustado alguno de esos, pero el hecho que sea un Primera División es una ilusión y encima el Espanyol que ha sido cinco veces campeón de la Copa del Rey. Te pones a analizar y no está tan mal. La verdad que estamos muy contentos".

Eso sí, Toni desvela que no sabe todavía a qué jugador probará a pedirle la camiseta: "No sé a quién pedírsela. Hemos hablado en el vestuario que sería un bonito recuerdo que todos tengamos alguna y al menos que el Espanyol nos pueda ceder las camisetas y nosotros las podamos sortear. De esa forma cada uno se pueda llevar un recuerdo".

El exjugador de Antequera, Alhaurín, Vélez y El Palo confirma que esta semana ha sido especial y así se ha comprobado en el pueblo, de hecho con el paso de las horas se van notando los nervios: "Los llevo por dentro, no soy muy expresivo a la hora de mostrarlos. Está siendo una semana bonita con el tema de prensa y redes sociales e incluso la gente llega el entrenamiento, ves cola en nuestro campo. Quieras que no te va picando el gusanillo y se va generando ese nerviosismo, pero son nervios buenos porque nosotros vamos con ganas, no tenemos nada que perder, sólo queremos disfrutar y quien sabe que puede pasar".

El encuentro finalmente se deberá disputar en La Rosaleda debido a que el campo Francisco Romero no cumple las medidas requeridas por la RFEF: "Tenemos el hándicap de nuestro campo, no sabíamos si podíamos jugar en él y al final no podremos hacerlo. Nos dijeron La Rosaleda y es verdad que a todos nos motiva, pero también teníamos la duda porque es un estadio grande y con poca gente se hace un poco frio. Sin embargo, la gente está respondiendo bastante bien y ya no solo del Rincón. Es cierto que la gente de Málaga tiene ganas de ver a un equipo de Primera División y nos está dando mucho apoyo".

Una vez confirmado que se espera un ambiente acogedor, toca pensar en las medidas del campo: "Es un pequeño problema porque las dimensiones de nuestro campo son más pequeñas. De hecho, en nuestra categoría los campos tampoco son muy grandes. Intentaremos hacerle al Espanyol el campo más pequeño, que será difícil, pero nosotros también tenemos gente joven que tiene piernas y son capaces de recuperar posiciones rápido para así poderles hacer ver el campo más chico. Tenemos claro que ellos van a generar muchos espacios al ser el campo grande".

El malagueño Conejo confirma que no es supersticioso, por eso no le importa jugar en el campo del Málaga CF, aunque a estos les haya costado casi un año conseguir una victoria como locales: "Sabemos la situación que está pasando el Málaga, no está ganando, pero nosotros somos el Rincón y usaremos ese campo como si fuese nuestra propia casa y por qué no darle una alegría a la gente del Rincón y a todos los que nos apoyen desde Málaga, porque también habrá muchos aficionados de la capital. Ojalá darles esa alegría".

Esta temporada Aitor Castillo cuenta con una plantilla compensada entre veteranía y juventud, así lo confirma Toni: "Los chavales jóvenes vienen apretando. Es verdad que a nosotros, algunos sobre todo, el tema de piernas con ellos estamos muy compensados porque además son chavales que técnicamente son muy buenos, físicamente son portentos para la edad que tienen y es cierto que a nosotros, sobre todo en Liga, nos están dando la vida porque ellos en partidos trabados donde las piernas pesan tiran del carro".

El veterano jugador rojillo no se queja de carrera deportiva, aunque no niega que le hubiera gustado vivir esta oportunidad un poco antes: "Claro, dentro de lo que cabe he tenido la suerte de jugar un poco a más nivel, aunque no he tenido la suerte de jugar este tipo de competición y enfrentarme a un Primera la verdad. Los veteranos lo disfrutaremos de diferente forma, la verdad, es otro momento, lo viviremos diferente, pero si es verdad que los jóvenes tienen mucha ilusión. Quién sabe si algún jugador que ahora está en esta categoría dentro de un par de años podemos verlo disputar esta competición en una categoría superior".

Volviendo a la eliminatoria de este sábado a las 21:00 horas, Toni confiesa que es complicado quitarse algunos pensamientos de la cabeza: "Cuando uno piensa en el partido intenta reflejar alguna jugada o prensar qué podría hacer en esta situación. Es complicado porque en este partido nosotros vamos con ganas e ilusión, sabemos que es muy complicado pero estando vivos en la eliminatoria y llegando a última hora del encuentro con alguna oportunidad eso también es un logro importante y quién sabe. Nosotros vamos a competir, a dar el máximo que alguna tendremos". El optimismo es lo último que se pierde y este centrocampista ya tiene rodaje en sus piernas: "Me decantaría al menos que tuviéramos una oportunidad para pasar. Una mínima posibilidad, la que tengamos la vamos a enganchar".

El jugador diestro del Rincón no será supersticioso, aunque si tiene por costumbre beber siempre café antes de los partidos, "aunque sea por la noche". Por lo tanto, mañana Toni saltará al césped de La Rosaleda con su amuleto de la suerte prepartido en la mano. Eso sí, tiene claro que si el Rincón da la campanada le vendrá bien ese café, porque "esa noche no podría dormir, sería muy especial y larga. Ahí sería algo demasiado grande que es complicado pensarlo, tenemos esa esperanza pero uno hasta que no le toque un premio no se lo cree". De momento, el conjunto rojillo pisó y probó ya el césped en la noche de este pasado viernes. Ahora toca el examen oficial.