Calaceite, una playa tranquila y con sorpresa en el Este de Málaga

El litoral al Este de la capital malacitana es peculiar. Esconde alguna de las playas más famosas de la provincia como es la playa de Maro, otras calas de tamaño minúsculo que visitar y lugares con una buena afluencia de público que ofrecen todos los ingredientes para un buen día de playa en familia. Tiene un buen número de pueblos en torno a la línea costera con parajes sorprendentes y localidades con las playas como protagonistas en su fisonomía. Entre esas localidades se encuentra Torrox, un particular pueblo de La Axarquía que mantiene una de las temperaturas más suaves de la provincia durante todo el año y en cuyo término municipal se asientan varias playas especiales. Tal vez una de las más famosas sea la que está en torno al faro de la localidad, ya que está rodeada de yacimientos de época romana y su situación es uno de los faros con encanto del litoral malagueño. Una de sus playas acogedoras y diferentes es la de Calaceite que, además, cuenta con una sorpresa en sus alrededores.

La playa de Calaceite en Torrox es una de esas zonas del litoral con un tesoro submarino cercano. No es una playa especialmente grande y su extensión discurre en las proximidades de la carretera N 340 como muchas otras de esta parte del litoral andaluz. De arena algo más oscura que la mayoría, una torre vigía de las que formaban el sistema defensivo costero hace siglos, marca un poco la zona que cuenta con terreno escarpado que cae casi directamente sobre el mar. La playa de Calaceite no es de las más frecuentadas, aunque en la temporada alta toda la línea costera tiene más público del habitual, pero aunque su extensión no es muy grande, tiene espacio suficiente para un día de sol y baño. Hay que tener en cuenta que parte de su orilla tiene rocas y en ocasiones también es utilizada por los amantes de la pesca. Pero la sorpresa de esta playa es el pecio que duerme en sus proximidades ya que, por sus características y posición es único en la costa. El naufragio de El Delfín no cuenta aún con un siglo de historia, pero protagoniza esta parte del litoral mediterráneo malagueño.

El Delfín, un naufragio triste que deja fotos espectaculares

El naufragio de El Delfín, un barco carguero, es una de las historias tristes de la Guerra Civil de España. El barco encalló a poco más de cien metros de la costa y un submarino alemán lo hundió después de dispararle varias cargas. Fue el 30 de enero de 1937 cuando faltaban sólo tres días para la denominada batalla de Málaga, el episodio más sangriento en la historia reciente de la ciudad. La flota alemana ya dominaba este punto de la línea costera malagueña y hundió un barco que trataba de trasladar harina, bacalao y otros víveres a la capital malacitana. Desde entonces, el pecio duerme bajo las aguas del Mediterráneo en este punto de la playa de Calaceite. Como no está muy lejos de la costa ni se encuentra a mucha profundidad, cuando el estado del mar es bueno es frecuentado por los amantes del submarinismo.

Aunque su situación no es lejana y es posible verlo haciendo esnórquel, hay que tener conocimiento de la práctica submarina y ayuda para poder verlo en condiciones en una buena inmersión. Hay centros de buceo y empresas que ofertan pequeñas inmersiones en la zona que tienen a este pecio como uno de los lugares frecuentes de visita, por eso, además de su tranquilidad y buena situación, Calaceite también es una de esas playas para el buceo en la provincia. Un lugar diferente en el que descubrir un día de mar y sol distinto.