Gamepolis 2023 en Málaga: programación, torneos y entradas

El décimo aniversario de Gamepolis 2023 apunta a ser uno de los más importantes de toda su historia. El mayor festival de videojuegos y esports de Andalucía tendrá lugar este próximo viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de julio en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. El sector de los videojuegos se da cita en Málaga en una fiesta en torno a esta cultura que cada vez tiene más adeptos y que poco a poco toma su lugar laboral, tanto en la creación de nuevos videojuegos como el ámbito competitivo.

Los torneos tendrá un fuerte papel en esta ocasión en la Gamepolis 2023. En el ámbito competitivo habrá torneos con premios de 1.000 euros para los ganadores y 500 para los finalistas. También habrá premios para el tercer y cuarto puesto, diferentes en cada uno de ellos. Habrá torneos competitivos de Pokemon VGC, FIFA 23, Fortnite, League of Legens y Valoran. En cuanto a los no competitivos habrá de juegos tan emblemáticos como Street Fighter, Tekker 6, Super Smash Bros, Mario Strikers, MarioKart Deluxe, Super Mario Pary, Taiko No Tatsujin, Kirbys Dream Buffet y Super Bomberman. Consulta inscripción y condiciones de los torneos competitivos, así como horarios de todos en la web de la organización.

Habrá también concursos, tanto de covers de bailes asiáticos (Asian Cover Dance) como de Cosplay. Este primero tendrá lugar el viernes 21 de julio y contará con premios individuales y grupales. En total se repartirán 1.000 euros. En cuanto al segundo, con temática exclusiva de videojuegos, contará también con un total de 1.000 euros en premios, desde el mejor cosplay individual o grupal, a mejor confección, armadura, peluca...

Habrá también un torneo benéfico de creadores de contenido, el All Stars Gamers, donde habrá premios de 1.000 euros para el ganador que irá directo a una asociación elegida por éste. Serán diferentes rondas en diferentes juegos, con el Minecraft Ultra Hardcore como eje central. MrKeroro, El Patica o Viviendo en la calle son algunos de los creadores confirmados. Por otro lado, habrá también una batalla de freestyle con premios de 500 euros.

Entre los invitados al evento estarán algunos de los mencionados antes y otros como Eleky, Hermoti, Kimi Tanioka o Lui, además de algunos dobladles como Lorenzo Beteta, Rafael de Azcárraga, Ramón de Arana y Gabriel Jiménez.

Entradas para la Gamepolis 2023 en Málaga

La Gamepolis 2023, la décima edición del festival de videojuegos de Málaga, tiene lugar este viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de julio en FYCMA. El abono general de tres días tiene un precio de 30 euros mientras que las entradas por día tiene un coste de 13,05. Existen un abono vip que incluye acceso a la zona vip, pack de bienvenida oficial de Gamepolis y camiseta oficial del 10º Aniversario, por 80 euros. Las entradas se pueden adquirir a través de la web de Gamepolis 2023.