Lugares en Málaga para sentir la luz especial de octubre

El otoño aún no está en su fase más característica. Octubre marca el cambio de tendencia del año y en su comienzo se pueden ver detalles en el cielo como lluvias de estrellas y planetas más visibles de lo habitual, pero también es el mes en el que los amaneceres son más tardíos de todo el año. Además de esos detalles, también el índice de radiación ultravioleta ha caído bastante con respecto a los últimos compases de agosto y primeros de septiembre, por lo que las radiaciones del astro no son tan peligrosas ahora en este punto del planeta. Aún así, en función del tiempo de exposición al sol no está de mas protegerse. También, con estos pequeños cambios llega una iluminación algo diferente, especial en la salida y la puesta de sol que le da al entorno un tono de calidez bonito que ayuda a disfrutar de sitios ya de por sí especiales en la provincia de Málaga.

Punta Chullera

Es la última playa de la provincia de Málaga y eso no sólo le da un punto geográfico muy diferente por su cercanía al Estrecho de Gibraltar, también la convierte en un buen lugar para tratar de ver África desde la línea costera malagueña. Además, sus características la convierten en una playa en la que se disfruta del paisaje y del ambiente a su alrededor. Las piedras cercanas a la orilla la hacen una buena zona para la práctica del buceo, pero quizá el otoño no haga tan apetecible este punto. En cualquier caso, es un sitio perfecto para desconectar y disfrutar de la luz de octubre especialmente al atardecer.

Acantilados de Maro y Cerro Gordo

Se trata de una de las 14 joyas mediambientales de la provincia y está en el extremo opuesto de la Punta Chullera, es decir, es la zona litoral más oriental de Málaga. Sus parajes son disfrutables en cualquier época del año, pero la luz de octubre en la recortada costa axárquica con los parques de Tejeda y Almijara a sus espaldas es algo especial. Una zona con muchos puntos para sentirse a gusto y descubrir. En torno a Maro y cerca del límite con la costa granadina se pueden encontrar accidentes geográficos costeros en los que la iluminación, el paisaje y el propio Mediterráneo son muy agradables.

Estupa budista de Benalmádena

Se domina la costa de Fuengirola y Benalmádena y las vistas son realmente bonitas, además tiene muchos puntos a su alrededor interesantes. Bien conectada con la autovía, con bastantes cosas a su alrededor y unas vistas impresionantes. Además, se pueden ver en su interior las pinturas inspiradas en los antiguos monasterios budistas del Himalaya, en ellas se cuenta la historia del buda Shakyamuni. Además, justo al lado del mirador está el mariposario de Benalmádena y otro buen lugar para ver el paisaje de la zona que además está a mucha más altura que la estupa es el teleférico. En las proximidades de la estupa, hay también un sendero que lleva a la sierra y que tiene dos pasos subterráneos que sirven para cruzar la A-7. En uno de ellos hay una particular y espectacular galería de arte urbano que también merece la pena y conduce a lugares que también tienen la altitud necesaria para otear el horizonte y la parte costera de Fuengirola, Mijas y el resto de costa Oeste.

Dólmenes de Antequera

Un sitio especial desde hace milenios. Baste con decir que el dolmen de Menga no está orientado al sol como la mayoría de este tipo de construcciones, mira a la peña de Los Enamorados. Antequera tiene muchos puntos interesantes para visitar y que también tienen un extra de encanto con la luz adecuada. El Torcal, el Museo de Los Dólmenes, los alrededores de la peña de Los Enamorados, o la preciosa alcazaba construida sobre una fortaleza de origen romano son sólo algunas opciones.