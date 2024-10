Dos cafeterías de Málaga entre las 12 mejores de España para tomar café de especialidad

Esta semana se celebra en Barcelona uno de los premios más importantes de mundillo cafetero, el BCN Coffee Awards, en el distrito de Sant Andreu, concretamente en el Nau Bostiki, donde se darán cita este 18, 19 y 20 de octubre los 30 maestros cafeteros más importantes tanto de España como de Europa. El objetivo de este es dar a conocer los mejores cafés y cafeterías de España así como elegir tanto el mejor café de especialidad y el mejor latte art o el mejor barista.

A expensas de que se celebre y se conozcan los premios concretos, el BCN Coffee Awards ya ha dado a conocer la lista oficial de mejores cafeterías de España donde entre sus nombres aparecen dos ubicadas en Málaga, algo que no sólo destaca a estas dos cafeterías como de las mejore de España, sino que sitúa a Málaga como uno de las grandes provincias donde acudir a por un buen café, a la altura de otras como Madrid o Valencia, también con dos cafetería en este Top 12, y justo por detrás de la reina en este sentido, Barcelona, con hasta cuatro cafeterías, dos de ellas en el podio.

Las dos cafeterías en cuestión son Bertani Café (calle San Juan, 40) y Kima Coffee (calle Carretería, 67), ambas en el centro de Málaga, en la capital. Estas cafeterías ocupan las posiciones siete y nueve, respectivamente, dentro de este particular ránkings de las mejores cafeterías de España según los BCN Coffee Awards 2024. Los especialistas y referente cafeteros en España las eligen, evidentemente, por su calidad y delicadeza no sólo para servir el café, sino también para elegir los mejores granos.

"Somos especialistas y amantes del café, creadores de la primera cafetería con Specialty Coffee en la ciudad de Málaga desde el año 2012", dicen desde Bertani Café, que desde 2012 vienen dando que hablar en calle San Juan. Se podría decir, en base al ránking, que es la mejor cafetería no sólo de Málaga, sino también de Andalucía. Es un local pequeñito, acogedor, donde prima el take away y te atienden baristas certificados como Laura Cabrera, fundadora de Bertani Café y uno de las baristas referentes en España.

Y no es la primera vez que hablamos de Kima Coffee, que ya durante el pasado 2022 saltó a la primera plana por servir el mejor café de España, gracias a su Bombe Q1 Anaerobic, que le valió para ser el ganador del Campeonato de Aeropress de España. Precisamente llevan desde ese año abiertos en calle Carretería, aunque existían como tal en base a formaciones baristas y venta de café de especialidad. "Desde Kima Coffee queremos elevar cada grano a su máximo potencial", afirman desde Kima Coffee, sin duda uno de los referentes del café en Málaga.

El Top 12 de de los BCN Coffee Awards 2024