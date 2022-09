Tres pueblos con encanto en Málaga para sentir La Axarquía

La parte Este de la provincia de Málaga es donde se extiende la comarca de La Axarquía, donde las raíces musulmanas y el pasado fenicio de esta parte del Sur de la península ibérica siguen estando muy presente junto al patrimonio histórico de otras épocas, como la del dominio de la influencia romana. El ingenio y el trabajo para cultivar en una zona altamente escarpada crea terrazas y paisajes diferentes, pero también unos cultivos de alta calidad con especial atención en el vino y las pasas, productos milenarios en la zona junto a decenas más de variedades. La mayoría e sus localidades tienen un trazado de clara herencia andalusí que consigue integrarse en un territorio muy particular. Repletos de historia, los municipios axárquicos de la provincia malagueña son una buena opción para descubrir sitios y paisajes pero también para disfrutar de su gastronomía, rica en platos y, sobre todo, en materias primas de proximidad. Todas estas particularidades y alguna más que amplifica su encanto las comparten localidades como Comares, Periana o Sayalonga y que no le faltan a los otros 28 municipios que completan la comarca malagueña.

Comares

A 700 metros sobre el nivel del mar y menos de 40 kilómetros del Mediterráneo, Comares tiene una situación peculiar ya que se asienta una cima. Es una de las cunas de Los Verdiales y eso lo reflejan sus plazas más concurridas. Tienen un casco urbano en el que se conservan restos del pasado musulmán como su Puerta de Málaga y además dese varios puntos del pueblo las vistas son impresionantes. Es un verdadero balcón al mar y al resto de La Axarquía en el que el vino dulce también tiene un lugar importante en su dilatada historia ya que se cree que pudo ser fundada por griegos de la ciudad de Focea (urbe de la antigüedad en un territorio que hoy es Turquía). Además, aprovecha su situación en el terreno para tener una de las mejores tirolinas de la provincia.

Periana

Se asienta en un punto Norte de La Axarquía, no muy lejos de la zona de frontera con la provincia de Granda y el entorno que le rodea también es bastante bonito. Además de un aceite de oliva que en algunas fincas proviene de olivos milenarios. Tiene un coqueto casco urbano que también permite bunas vistas y una gastronomía bastante agradable. Otro de sus cultivos populares son los melocotones o los nísperos, típicos en la zona axárquica. Tiene bastantes núcleos de población que dependen del ayuntamiento de Periana, uno de ellos es el de Baños de Vilo donde se encuentra el pequeño paraíso de aguas termales que aún se puede disfrutar.

Sayalonga

Es conocida por su gran producción de nísperos y por su particular cementerio octogonal que tiene que ver con el pasado ligado a la masonería del siglo XIX en el pueblo. Es un pequeño pueblo con encanto y como en la gran mayoría de localidades de esta comarca se nota su pasado islámico en el que era un punto frecuentado por las rutas que unían la parte malagueña y la granadina. Su bonita iglesia o el curioso y estrecho callejón de Alcuza (su anchura es de 50 centímetros) dan muestra de ello. Además, también tiene bonitas vistas de un entorno escarpado y con paisajes que merecen la pena ya que no está lejos de la línea costera. No es de los pueblos más conocidos de la comarca pero tiene todos los ingredientes para una buena jornada.