Qué hacer en Málaga el viernes 15 de julio

No se cumple un mes de la entrada del verano y la península ibérica se encontrará inmersa en una gran ola de calor para este fin de semana en el ecuador de julio. Tal vez por eso, los parques acuáticos de la provincia son una opción bastante escogida para los planes en esta época, como la particular laguna artificial de Casares, la más grande de Europa de este tipo, u otras opciones refrescantes como pueden ser los beach clubs con piscina, la playa sin mar de Ardales, las playas de referencia de la costa malagueña y otros puntos con el agua como protagonista o ambientes menos calurosos.

En la costa oriental de la provincia, hay localidades refrescantes por sus características geográficas que son un gran refugio para estos días. Una opción diferente es descubrir alguno de los rooftops más especiales de la Costa del Sol, alguno de ellos también cuenta con piscina además de unas grandes vistas. La provincia de Málaga cuenta además con una particular característica: tiene zonas de mucho relieve cercanas a la costa que a veces repercute en una variedad de pueblos con temperaturas algo más agradables que en la mayoría. Eligiendo bien los horarios, hay lugares que se pueden visitar para olvidarse del bochorno como alguna de las cuevas más impresionantes del Sur de la península que son perfectas para transportarse a mundos diferentes, menos espectaculares pero reconfortantes pueden ser algunos de los jardines diferentes que se extienden por varias localidades malagueñas o los parajes que ofrecen los molinos de agua de Árchez y La fábrica de la luz. Per, además de todas estas opciones hay programados muchos eventos y actividades por toda la provincia malagueña para el fin de semana. Se ha suspendido el concierto de Duquende en el Teatro Soho de la capital y ya no hay entradas para el de Tam Tam Go! en Los Baños del Carmen.

Viernes 15 de julio de 2022

Carlos Vives: Concierto del cantante colombiano que lleva desde los 90 sembrando los veranos de éxitos y música bailable de origen latinoamericano. El viernes tiene programado su concierto dentro del Starlite, en la cantera marbellí de Nagüeles, es a las 22:00 horas y las entradas, desde 43 euros.

La jaula de las locas: Un musical que tomará el teatro Cervantes de la capital malagueña durante bastantes días y que es una espectacular apuesta que cuenta con 24 actores en el escenario y música en directo. Inspirada en una obra de Jean Poiret y basada en una exitosa obra en los teatros de Broadway, para el viernes tiene programada dos funciones: a las 18:00 y las 22:00 horas, las entradas, desde 18 euros.

Marbella Fashion Show: Pasarela de moda en la avenida de Lola Flores en Marbella. El viernes está programado su segundo día y hay previstos desfiles de Agatha Ruiz de La Prada, Esteban Freiria, Romeo Couture, Susana Hidalgo, Starlite Universe y La Mosquita Spain a las 20:30 horas; y Rafael Urquízar, Vertize Gala, Deiver Luengo Atelier y Nati Jiménez a las 22:00 horas. Las entradas cuestan 20 euros.

Musas en el jardín: Este ciclo trae a la térmica un concierto bastante especial: la Orquesta Filarmónica de Málaga junto al legendario grupo malagueño Tabletom. Interpretarán clásicos del grupo. La cita es a las 21:30 horas en las instalaciones de La Térmica en Málaga capital y las entradas cuestan 15 euros.

Marcelo Sáenz Trío: Concierto del trío jazzístico que forman el virtuoso de la guitarra Marcelo Sáenz, el contrabajo Rafa Sibajas y el batería Giustino Graziosi. Es en el Clarence Jazz Club de Torremolinos, empieza a las 22:00 horas y las entradas, desde 10 euros.

Antequera Light Fest: Es un festival de luz muy particular, la localidad antequerana se transforma en un espectáculo de luz y monumentos a partir de las 22:00 horas, momento en el que varias localizaciones simbólicas del municipio tienen preparados shows que se adentrarán en las primeras horas de la madrugada, una buena opción contra el calor. Lo mejor es consultar su programa completo.

Arco: El teatro Echegaray de la capital malagueña acogerá un concierto de Arco. Forma parte de su ciclo musical Beat y empezará a las 20:30 horas y el precio de las entradas es de 15 euros.

Quijote: La compañía Pata Teatro representa el clásico cervantino en un emplazamiento diferente y bonito: el instituto Vicente Espinel (Gaona). Una representación imperdible que empieza a las 22:00 horas. Las entradas, a 16,5 euros.

Portón del Jazz: Es un ciclo de jazz que semanalmente visitará la finca El Portón de Alhaurín de la Torre durante el verano. Para este viernes, a las 22:00 horas, está prevista la actuación de Chicuelo & Marco Mezquida, las entradas a 20 euros.