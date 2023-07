El Clínico de Málaga cierra las consultas de tarde de 12 especialidades

El recorte de la actividad extra por la tarde en el Clínico a partir del 1 de agosto ha provocado una rebelión entre los facultativos. Cardiólogos, ginecólogos y el Sindicato Médico de Málaga (SMM) ya advirtieron que con menos horas de trabajo se resentirá la asistencia y "se dispararán" las listas de espera. Este miércoles el Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) ha denunciado que se cierran las consultas vespertinas de "al menos 12 especialidades", lo que provocará demoras en tratamientos oncológicos y un probable aumento de la mortalidad de pacientes cardiacos. La Junta replica que no se ha reducido toda la actividad extra vespertina y que la respuesta asistencial será en función de las patologías.

La entidad colegial precisa que el centro sanitario "suspende de forma unilateral" las consultas de tarde (las llamadas continuidades asistenciales) de una docena de especialidades. A saber: Anatomía Patológica, Cardiología, Dermatología, Digestivo, Endocrinología, Ginecología, Medicina Interna, Medicina Nuclear, Neurología, Oftalmología, Radiodiagnóstico y Nefrología.

Según el sindicato, el recorte en Anatomía Patológica conllevará demoras en el "diagnóstico anatomopatológico y por tanto un retraso en el inicio de tratamiento del paciente oncológico, como son tratamientos quirúrgicos, con quimioterapia y/o radioterapia". En el área de Cardiología, la disminución de la actividad -según Commálaga- supondrá un aumento de listas de espera en pruebas diagnósticas específicas "lo que provocaría un aumento de los ingresos hospitalarios en la población atendida por el Clínico e incluso de la mortalidad".

El Colegio mostró por ello su "preocupación" por una medida "desacertada" que comenzará a aplicarse el próximo martes 1 de agosto. "Se desconoce si en septiembre se volverá a la normalidad", apunta la entidad. "Esto supondrá, irremediablemente, una disminución de la atención a la ciudadanía este verano por parte de su hospital de referencia, que se enfrentará a un otoño muy complicado", debido -según la institución- al aumento de las listas de espera.

"El Colegio de Médicos recuerda que las enfermedades no entienden de vacaciones de verano y que en un contexto complejo como el actual en el que faltan profesionales sanitarios, se deberían emplear procedimientos útiles -como la continuidad asistencial- para abordar la gestión de la demanda en meses estivales", señaló la entidad a través de una nota. Por ello, pidió a la gerencia del hospital que "dialogue con los servicios afectados para llegar a un acuerdo" y se brindó, "si fuera necesario, a ayudar en la búsqueda de soluciones en beneficio de los facultativos y la ciudadanía". Facultativos afectados de diferentes servicios ya han remitido escritos a la dirección para expresarles su rechazo a la medida.

La entidad colegial sostiene que en el área de Ginecología y Obstetricia, el hospital tiene pendiente de citar 2.229 pacientes procedentes de Atención Primaria. De estos, 456 llevan más de 60 días de espera, por lo que han superado los tiempos de demora establecidos por el decreto. También estima que en Radiodiagnóstico no se van a realizar unas 7.000 ecografías, 6.000 tomografías computarizadas (TC) o 2.700 resonancias magnéticas nucleares.

La Junta aclara que no se reduce toda la actividad de tarde

Por su parte, la Junta de Andalucía aclaró que no se han reducido todas las continuidades asistenciales. "Únicamente se ajustarán algunas de ellas a partir del 1 de agosto coincidiendo con la disminución de la actividad asistencial, como suele ser habitual cada año en fechas estivales", indicó la Administración sanitaria. Además, apuntó que las continuidades "se gestionarán en función de las necesidades asistenciales de cada momento para dar respuesta en tiempo y forma a la demanda". También señaló que "el hospital monitoriza constantemente estas necesidades asistenciales en cada área y servicio para adaptar la respuesta concreta en función de los pacientes en espera y a cada tipo de patología".

Una medida que levanta una polvareda en el hospital

Profesionales consultados rechazaban el recorte y admitían que la medida ha levantado una verdadera "polvareda" en el hospital. "El Clínico tiene una carga asistencial impresionante y esto no ayuda a que vaya mejor", comentaban. No obstante, acotaban que también otros hospitales están sufriendo recortes, "como el Regional, que este verano cierra muchas camas". El origen del problema, aseguraban, es que la Consejería de Salud, para tener "pax social con la Atención Primaria que estaba en llamas" ha destinado más recursos a los centros de salud y "ahora tiene que meter la tijera" con el presupuesto de los hospitales. "Y el presupuesto es como una manta que se queda corta; si hay más dinero para Primaria, ahora falta para los hospitales", añadieron. Un profesional -tras dejar bien claro que estaba en contra de la merma del trabajo extra de tarde, defendió al gerente del Clínico, Jesús Fernández Galán. "Lo están crucificando por esta medida, porque está solo, aquí en Málaga no conoce a nadie y lo ha puesto por escrito", pero coincidía en que también hay recortes en otros hospitales.

Hace un par de semanas, cuando trascendió la reducción de continuidades asistenciales en el Clínico, el Sindicato Médico de Málaga ya arremetió contra la medida. Fuentes de la Administración llegaron a insinuar el "abuso" de algunos profesionales del trabajo extra de tarde. Entonces, el SMM replicó que si existían tales abusos, se tomaran medidas. Profesionales consultados admitieron que hay algunos casos puntuales, por lo que reclamaban más control de las continuidades asistenciales, porque insistían en que con el recorte ahora pagan "justos por pegadores" -en alusión a los profesionales- y sobre todo porque "repercutirá en la ciudadanía". Por su parte, en declaraciones a la Cadena Ser, el Defensor del Paciente, Damián Vázquez, calificó el recorte de "barbaridad porque la salud de las personas no entiende de vacaciones".