El Gobierno, dispuesto a negociar con el Ayuntamiento de Málaga por los terrenos de la Expo

Los asesores vinculados a la Expo, pendientes del futuro de este Plan B

En el ambicioso afán de poder albergar la Exposición Internacional de 2027 Málaga puso toda la carne en el asador. En ello estuvo también la contratación de Jerónimo Blasco Jáuregui como director general para la Expo Internacional de 2027 y a Belen Jurado como asesora para la Alcaldía en materias de la Expo 2027. Una vez que no ha salido la candidatura adelante, la duda sobre su continuidad está en el aire. Tanto es así que fuentes municipales aseguran que su permanencia en estos puestos dependerá de cómo se desarrolle el Plan Post Expo sin Expo. "Tiene sentido que Blasco y Jurado estén desarrollando el Plan B, en tanto que ellos han formado parte y conocen el Plan A". En este sentido, hasta que no sé decida qué será de los terrenos de Buenavista y qué se puede o no hacer con ellos, la decisión de si mantener a ambos cargos en el Ayuntamiento está aparcada, en relación a lo que estos puedan aportar o no esta idea del alcalde de la "Expo sin Expo".