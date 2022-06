To Good To Go, la aplicación que salva comida que se va a tirar en 300 establecimientos de Málaga

Salvar alimentos que van a ir a la basura, con un solo click y a un precio muy bajo. Así es como funciona la aplicación To Good To Go. Esta empresa danesa trata de luchar contra el desperdicio de comidas en establecimientos dedicados al sector alimenticio. Lleva operando en Málaga desde mayo de 2019 y ya son más de 300 establecimientos de la provincia los que forman parte de este movimiento.

La empresa nació en 2018 como una startup y a finales de 2021 ya operaba en 17 países. El pasado año en España se calcula que salvó 3,6 millones de paquetes de comida que iban a ir a la basura, ya que el establecimiento debía darle salida en el mismo día a estos y no se había vendido. En todo el mundo, la aplicación es usada por más de 56 millones de usuarios y más de 152.000 establecimientos.

¿Cómo funciona?

Una vez que se descarga la aplicación, esta muestra los establecimientos más cercanos en los que existen packs disponibles para “salvar”, el precio y la hora en la que se podría ir a por ellos. Por lo general, se pueden recoger o a última hora de la tarde o a medio día, dependiendo del horario de cierre de estos. El usuario seleccionará el pack que desea y lo pagará a través de la aplicación. El precio es otra de las ventajas, ya que se fija entre los 2 y los 5 euros.

El establecimiento proporciona una idea general de lo que incluirá el paquete. Por ejemplo, si se trata de una frutería, la aplicación recoge que el paquete podría incluir verduras, fruta fresca, frutos secos o encurtidos. Pero no determina qué alimentos se van a recoger, ya que esto dependerá del excedente que haya sobrado en ese día. Aun así, en la aplicación se muestra información sobre los ingredientes y alégrenos que podría incluir.

Una vez que se acuda al establecimiento, que puede ser desde un supermercado hasta un restaurante, pasando por un negocio de comida preparada para llevar o una panadería, el cliente solo tendrá que decir el número de pedido y confirmar mediante su móvil que ya está en sus manos.

Como el objetivo de To Good To Go es frenar el despilfarro de comida, los packs están compuestos por alimentos o platos que deben ser consumidos en poco tiempo. La empresa trata de convertirse en todo un movimiento de concienciación, por lo que tanto en sus redes sociales como en el blog difunden trucos para conservar los alimentos más tiempo o comparten recetas de aprovechamiento.

La Frutería Santaella es uno de los negocios que forma parte de la aplicación. Esta pequeña empresa situada en Rincón de la Victoria lleva aproximadamente un año formado parte de la comunidad. Aquí explican que fue To Good To Go la que se puso en contacto con ellos. Cuando comenzaron en la andadura había solo un par de negocios en el municipio que se dedicaban a salvar packs, ahora hay muchos más, explican. Según indican en la frutería, la actividad tiene mucho éxito y suelen entregar dos o tres packs a diario.

Además de pequeños negocios como este, la aplicación opera en Málaga con grandes cadenas como Carrefour, Supermercados Mas, Granier, Dunkin, el hotel NH, la estación BP o La Tagliatella. Desde To Good To Go indican que operar con este tipo de empresas es fundamental, ya que son las que más desperdicio consumen. Por otro lado, Pollos San Juan, Arigato, Obrador La Sagrada Familia o el restaurante marroquí Azafrán son algunos de los comercios que forman parte del movimiento en la ciudad.